 Trump prohibirá el término 'inteligencia artificial' en EE. UU.
Internacionales

Trump prohibirá usar el término 'inteligencia artificial' en EE. UU.

Trump argumenta que la palabra “artificial” da la impresión de que esta herramienta es “falsa”, cuando en realidad es “asombrosa”.

Compartir:
Donald Trump durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca, EFE
Donald Trump durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que su Gobierno prohibirá de manera oficial el uso del término 'inteligencia artificial' (IA) por su "imprecisión" y defendió el sustituto "superinteligencia" (SI) para denominar a esta tecnología, cuyo desarrollo impulsa.

Trump ya había anunciado en septiembre ante la Asamblea General de la ONU su propósito de reemplazar la expresión IA en documentos oficiales por una nueva de su autoría, con las siglas SI, bajo el argumento de que la palabra "artificial" da la impresión de que esta herramienta es "falsa", cuando en realidad es "asombrosa".

El mandatario se preguntó en una publicación en su red Truth Social cuándo el diario The Wall Street Journal dejará de usar IA "un nombre muy malo e inexacto" para adoptar en su lugar el nuevo SI, un "nombre que prácticamente todos los demás están usando o pronto usarán". "Dentro de poco, estaremos prohibiendo oficialmente el término 'IA/inteligencia artificial' en todos los documentos pertinentes y en todo lo demás, debido a su imprecisión", advirtió sin detallar cuándo aplicaría esta medida.

Trump afirmó a fines de septiembre que a su homólogo chino, Xi Jinping, pareció gustarle la idea de rebautizar la "inteligencia artificial" como "superinteligencia" en una conversación que ambos sostuvieron durante la visita de Xi a la Casa Blanca.

Foto embed
Donald Trump, presidente estadounidense - EFE

La IA es un sector en que ambas potencias rivalizan y fue un tema clave en el diálogo entre los dos mandatarios, aunque entonces no trascendieron detalles sobre posibles acuerdos.

Trump aboga por fomentar su desarrollo y defiende la soberanía de su país ante los intentos internacionales de regular a esta tecnología, que provoca temor entre quienes advierten sobre un posible daño a la economía y en contra de la vida humana.

Este tema se ha colado en la campaña de las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre en EE. UU., con los votantes preocupados además por el encarecimiento de la energía y las grandes cantidades de agua que consumen los centros de datos construidos en el país y vitales para el desarrollo de la IA.

El anuncio de que EE. UU. comenzará a usar el término "superinteligencia" o SI ha disparado las compras de dominios de internet de Eslovenia, un pequeño país de apenas 2 millones de habitantes, que se está beneficiando de que su código internacional sea, justamente, 'SI'.  

*Con información de EFE

En Portada

Luis Contreras es reelecto como presidente del Congresot
Nacionales

Luis Contreras es reelecto como presidente del Congreso

03:35 PM, Oct 27
Gobernación confirma a nuevas autoridades de la PNCt
Nacionales

Gobernación confirma a nuevas autoridades de la PNC

03:33 PM, Oct 27
Clásico 339: el platillo fuerte de la jornada 17 del Apertura 2026t
Deportes

Clásico 339: el platillo fuerte de la jornada 17 del Apertura 2026

01:59 PM, Oct 27
Trump prohibirá usar el término inteligencia artificial en EE. UU.t
Internacionales

Trump prohibirá usar el término 'inteligencia artificial' en EE. UU.

02:47 PM, Oct 27
Chapines Rock Fest: Viernes Verde, Dj Charlie Arias y otros artistas se presentarán en Nueva York t
Farándula

Chapines Rock Fest: Viernes Verde, Dj Charlie Arias y otros artistas se presentarán en Nueva York

05:16 PM, Oct 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCReal MadridLiga NacionalEE.UU.Estados UnidosJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar