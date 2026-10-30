 VIDEO: Pelea entre diputados en el Parlamento de Armenia
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VIDEO: Graban brutal pelea entre diputados oficialistas y opositores

La trifulca, que derivó en una pelea campal, comenzó cuando un diputado oficialista exigió a un dirigente opositor disculpas por unas polémicas declaraciones de un familiar durante la campaña electoral.

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Pelea entre diputados en el Parlamento de Armenia, Captura de pantalla de la red social X
Pelea entre diputados en el Parlamento de Armenia / FOTO: Captura de pantalla de la red social X
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Un grupo de diputados del gobernante partido Contrato Cívico y de la opositora Armenia Fuerte protagonizaron esta semana una brutal pelea en el Parlamento de Armenia.

La trifulca comenzó cuando el diputado oficialista, Tarón Chajoián, exigió al dirigente de Armenia Fuerte, Narek Karapetián, disculpas por unas polémicas declaraciones de un familiar durante la campaña electoral de junio pasado.

Karapetián, cuyo partido fue acusado de soborno antes de los comicios parlamentarios, comenzó a responderle desde su asiento, pero luego se acercó a la tribuna, donde se les sumaron varios diputados más.

Según el medio News.am, un representante de Armenia Fuerte empujó a Chajoyán, quien golpeó a su oponente. De acuerdo con otras fuentes, el diputado opositor fue el primero en golpear al miembro del partido gobernante.

Seguidamente, el enfrentamiento adquirió características de pelea campal en la que uno de los diputados lanzó una silla contra el bando opuesto. Cuando el presidente del Parlamento declaró un receso, la pelea continuó en los pasillos, donde unos guardias de seguridad y representantes de otros partidos intentaban separar a los diputados de ambos bancadas.

Cuando la ambulancia llegó al Parlamento, a uno de los diputados de la oposición le sangraba la nariz.

Armenia Fuerte, fundada por el empresario armenio-ruso Samvel Karapetián, que se encuentra bajo arresto domiciliario, acusó al partido gubernamental de provocar el conflicto y lamentó que no se declarara una pausa en la sesión nada más empezar el conflicto.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, defendió, por su parte, a los diputados gubernamentales y aseguró que "nadie puede levantarle la mano a un diputado". "Todo tiene un límite. Deben conocer su lugar", aseguró el político.

A la vez, Pashinián no descartó hoy que en el futuro el Gobierno y la oposición puedan aliarse para convocar un referéndum constitucional del que depende la firma de la paz definitiva con el vecino Azerbaiyán.

El ministro de Exteriores armenio, Ararat Mirzoyán, propuso a la oposición apoyar esa consulta popular y prometió que si el Gobierno no alcanza su objetivo (es decir, el apoyo ciudadano para cambiar la Carta Magna) sus miembros dimitirán.

*Con información de EFE

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