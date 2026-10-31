León XIV: Primer Papa en Votar en Elecciones de EE. UU.

El papa León XIV se convirtió en el primer pontífice del que se tiene registro que participa en unas elecciones de Estados Unidos mientras ejerce el papado, luego de emitir su voto por correo para los comicios de medio mandato previstos para el martes 3 de noviembre. El Vaticano confirmó el hecho este viernes 30 de octubre.
El líder de la Iglesia católica, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, nació en Chicago y conserva su ciudadanía estadounidense, pese a que actualmente reside en la Ciudad del Vaticano.
La Santa Sede explicó que el pontífice ha participado en procesos electorales estadounidenses cuando ha cumplido los requisitos legales, incluso durante los años en que vivió en Perú. También destacó su postura sobre la importancia de que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y participen en la vida democrática.
¿Cómo votó León XIV?
El pontífice solicitó su boleta electoral por correo el pasado 3 de octubre ante las autoridades del condado de Will, en Illinois, donde permanece registrado como votante bajo su nombre civil.
Su domicilio electoral se encuentra en New Lenox, una localidad cercana a Chicago, donde reside su hermano John Prevost.
Aunque inicialmente no existía confirmación de que la papeleta hubiera sido devuelta, el Vaticano informó que León XIV finalmente ejerció su derecho al sufragio.
¿Qué se elegirá en los comicios?
Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre permitirán renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y parte del Senado. Además, los estadounidenses elegirán gobernadores y otros funcionarios estatales y locales.
Aunque esta es su primera participación electoral como papa, Prevost ya había votado en distintos procesos anteriores, incluidas elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024.
El 8 de mayo de 2025, León XIV fue elegido pontífice y pasó a la historia como el primer estadounidense en dirigir la Iglesia católica. Su participación electoral marca un hecho inusual en la historia del papado.