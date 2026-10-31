 León XIV: Primer Papa en Votar en Elecciones de EE. UU.
Internacionales

León XIV se convierte en el primer papa en votar en unas elecciones de EE. UU.

El papa León XIV participa en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos.

Compartir:
El papa León XIV abadona el hospital Policlínico Gemelli de Roma tras recibir el alta médica, EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI
El papa León XIV abadona el hospital Policlínico Gemelli de Roma tras recibir el alta médica / FOTO: EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El papa León XIV se convirtió en el primer pontífice del que se tiene registro que participa en unas elecciones de Estados Unidos mientras ejerce el papado, luego de emitir su voto por correo para los comicios de medio mandato previstos para el martes 3 de noviembre. El Vaticano confirmó el hecho este viernes 30 de octubre.

El líder de la Iglesia católica, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, nació en Chicago y conserva su ciudadanía estadounidense, pese a que actualmente reside en la Ciudad del Vaticano.

La Santa Sede explicó que el pontífice ha participado en procesos electorales estadounidenses cuando ha cumplido los requisitos legales, incluso durante los años en que vivió en Perú. También destacó su postura sobre la importancia de que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y participen en la vida democrática.

¿Cómo votó León XIV?

El pontífice solicitó su boleta electoral por correo el pasado 3 de octubre ante las autoridades del condado de Will, en Illinois, donde permanece registrado como votante bajo su nombre civil.

Su domicilio electoral se encuentra en New Lenox, una localidad cercana a Chicago, donde reside su hermano John Prevost.

Aunque inicialmente no existía confirmación de que la papeleta hubiera sido devuelta, el Vaticano informó que León XIV finalmente ejerció su derecho al sufragio.

¿Qué se elegirá en los comicios?

Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre permitirán renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y parte del Senado. Además, los estadounidenses elegirán gobernadores y otros funcionarios estatales y locales.

Aunque esta es su primera participación electoral como papa, Prevost ya había votado en distintos procesos anteriores, incluidas elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024.

El 8 de mayo de 2025, León XIV fue elegido pontífice y pasó a la historia como el primer estadounidense en dirigir la Iglesia católica. Su participación electoral marca un hecho inusual en la historia del papado.

En Portada

CONRED recomienda retomar el cierre preventivo del Puente Pinulat
Nacionales

CONRED recomienda retomar el cierre preventivo del Puente Pinula

07:57 AM, Oct 31
Anuncian cierre de la Calle Real de Villa Nueva por varias actividadest
Nacionales

Anuncian cierre de la Calle Real de Villa Nueva por varias actividades

07:21 AM, Oct 31
PROVIAL atiende accidente de autobús en ruta al Atlánticot
Nacionales

PROVIAL atiende accidente de autobús en ruta al Atlántico

07:45 AM, Oct 31
León XIV se convierte en el primer papa en votar en unas elecciones de EE. UU. t
Internacionales

León XIV se convierte en el primer papa en votar en unas elecciones de EE. UU.

08:15 AM, Oct 31
¿Por quién votó Guatemala para ganar el Balón de Oro 2026?t
Deportes

¿Por quién votó Guatemala para ganar el Balón de Oro 2026?

07:54 AM, Oct 31

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCLiga NacionalReal MadridJusticiaEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar