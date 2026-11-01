 Avión privado con 9 a bordo se estrella en zona residencial Florida
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VIDEO: Avión privado con nueve personas a bordo se estrella en una zona residencial de Florida

Nueve personas viajaban en avión que se estrelló y provocó una explosión en Florida.

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Nueve personas a bordo de avión privado que se estrelló en zona residencial de Florida., Captura de pantalla video de X.
Nueve personas a bordo de avión privado que se estrelló en zona residencial de Florida. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un avión privado con nueve personas a bordo se estrelló la tarde de este domingo en una zona residencial de Palm Beach, Florida, Estados Unidos, provocando un fuerte estruendo que alertó a los habitantes del sector.

El Departamento de Bomberos de West Palm Beach confirmó que la aeronave se accidentó durante la tarde. Según información de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), se trataba de un Learjet 60 que había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino el Aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 12:50 horas. Inicialmente, vecinos de la zona reportaron una fuerte explosión; sin embargo, las autoridades no habían detallado qué provocó el estruendo ni las circunstancias que llevaron a la aeronave a estrellarse.

Investigan causa del accidente 

Tras el incidente, las autoridades dispusieron el cierre de todos los carriles de Military Trail, tanto en dirección norte como sur, y recomendaron a los conductores evitar el área y utilizar rutas alternas mientras continúan las labores correspondientes.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) estarán a cargo de las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias del siniestro ni sobre el estado de las nueve personas que viajaban a bordo.

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