Menores heridos en atropello durante Halloween en EE. UU.

Una celebración de Halloween terminó en un accidente que dejó a tres menores de edad con heridas de gravedad, luego de que un automóvil los atropellara durante la noche del sábado 31 de octubre en Mesa, Arizona, Estados Unidos.
El incidente ocurrió minutos antes de las 19:30 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron una alerta sobre varias personas atropelladas en la vía pública. Al llegar al lugar, los paramédicos localizaron a los tres menores con lesiones de consideración y coordinaron su traslado inmediato a un hospital especializado en traumatología.
De acuerdo con el Departamento de Policía de Mesa, el accidente se registró en las inmediaciones de la intersección de las calles Crismon y Ray. Las primeras investigaciones apuntan a que las víctimas posiblemente se desplazaban en bicicletas cuando fueron embestidas por el vehículo.
Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido cómo ocurrió el atropellamiento ni las circunstancias que provocaron el impacto. Por ahora, tampoco han divulgado las identidades o las edades de los menores involucrados.
Debido a la gravedad de las lesiones, los tres fueron trasladados a un centro médico especializado en la atención de pacientes con traumatismos. Hasta el momento, la Policía no ha confirmado si alguno permanece en peligro de muerte, aunque aclaró que no se han reportado fallecimientos relacionados con el incidente.
Investigan las circunstancias del accidente
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué sucedió en el cruce y establecer las posibles responsabilidades del conductor involucrado.
El accidente ocurrió durante la noche de Halloween, una fecha en la que niños y familias suelen salir a las calles para participar en actividades y celebraciones. Por ello, el caso generó preocupación debido a la gravedad de las heridas sufridas por los tres menores.
Mientras avanzan las pesquisas, se espera que las autoridades proporcionen información sobre la evolución médica de las víctimas y las circunstancias que rodearon el atropellamiento.