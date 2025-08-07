CC ordena al Congreso elegir representantes ante Superintendencia de Competencia

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Congreso de la República proceder a la designación del Director Titular y Suplente de la Superintendencia de Competencia, luego que dicho Organismo incumplió con el plazo para realizar la designación.
La Corte otorgó el amparo a Mamfredo Marroquín de la organización Acción Ciudadana además detalla que en termino de 48 horas se ha dado vista al solicitante del amparo y al Ministerio Público (MP).
Pese al incumplimiento del Congreso, el presidente Bernardo Arévalo sí nombró a los representantes que le correspondían. El 24 de junio de 2025, se publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 108-2025, mediante el cual el mandatario designó a Javier Enrique Bauer Herbruger como Director Titular y a Luis Guillermo Velásquez Pérez como Director Suplente, conforme a lo establecido en la ley.
Los nombramientos fueron avalados en Consejo de Ministros, y previamente anunciados en el espacio presidencial "La Ronda", el 23 de junio.
Ley de Competencia
La Ley de Competencia, aprobada el 20 de noviembre de 2024, tiene como finalidad prevenir abusos por parte de actores económicos con poder de mercado y fomentar una competencia justa que beneficie al consumidor.
El presidente Arévalo ha señalado que esta normativa garantiza mejores precios, mayor calidad y libre participación en los mercados, dando cumplimiento al artículo 130 de la Constitución, que prohíbe los monopolios y privilegios.
Con el amparo presentado, Acción Ciudadana espera que la Corte de Constitucionalidad ordene completar la integración del Directorio, paso clave para que la Superintendencia de Competencia inicie sus funciones conforme a la ley.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89,7*