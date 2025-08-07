 CC ordena al Congreso elegir representantes ante Superintendencia de Competencia
Nacionales

CC ordena al Congreso elegir representantes ante Superintendencia de Competencia

El Congreso no ha cumplido con la designación del Director Titular y Suplente de la Superintendencia de Competencia.

Compartir:
-
sesion-congreso-emisoras-unidas / FOTO:

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Congreso de la República proceder a la designación del Director Titular y Suplente de la Superintendencia de Competencia, luego que dicho Organismo incumplió con el plazo para realizar la designación. 

La Corte otorgó el amparo a Mamfredo Marroquín de la organización Acción Ciudadana además detalla que en termino de 48 horas se ha dado vista al solicitante del amparo y al Ministerio Público (MP).

Pese al incumplimiento del Congreso, el presidente Bernardo Arévalo sí nombró a los representantes que le correspondían. El 24 de junio de 2025, se publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 108-2025, mediante el cual el mandatario designó a Javier Enrique Bauer Herbruger como Director Titular y a Luis Guillermo Velásquez Pérez como Director Suplente, conforme a lo establecido en la ley.

Los nombramientos fueron avalados en Consejo de Ministros, y previamente anunciados en el espacio presidencial "La Ronda", el 23 de junio.

Ley de Competencia

La Ley de Competencia, aprobada el 20 de noviembre de 2024, tiene como finalidad prevenir abusos por parte de actores económicos con poder de mercado y fomentar una competencia justa que beneficie al consumidor.

El presidente Arévalo ha señalado que esta normativa garantiza mejores precios, mayor calidad y libre participación en los mercados, dando cumplimiento al artículo 130 de la Constitución, que prohíbe los monopolios y privilegios.

Con el amparo presentado, Acción Ciudadana espera que la Corte de Constitucionalidad ordene completar la integración del Directorio, paso clave para que la Superintendencia de Competencia inicie sus funciones conforme a la ley.

Contraloría emitió “alertivo” sobre becas otorgadas a través de programa

La Contraloría General de Cuentas anunció que también efectuará un examen especial de auditoría de cumplimiento y auditoría financiera.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89,7*

En Portada

CC ordena al Congreso elegir representantes ante Superintendencia de Competenciat
Nacionales

CC ordena al Congreso elegir representantes ante Superintendencia de Competencia

09:21 PM, Ago 07
Municipal sigue sin ganar en Copa Centroamericana 2025t
Deportes

Municipal sigue sin ganar en Copa Centroamericana 2025

10:03 PM, Ago 07
Muere el exesposo de Kelly Clarkson tras una lucha contra el cáncert
Farándula

Muere el exesposo de Kelly Clarkson tras una lucha contra el cáncer

04:06 PM, Ago 07
Melisa Palacios: Juzgado de Mayor Riesgo programa audienciat
Nacionales

Melisa Palacios: Juzgado de Mayor Riesgo programa audiencia

09:37 PM, Ago 07

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbolEstados UnidosLiga Nacional#liganacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos