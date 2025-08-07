 Auditoría financiera a programa de becas por Contraloría
Nacionales

Contraloría efectuará examen especial y auditoría financiera a programa de becas

La Contraloría General de Cuentas también informó que se emitió un "alertivo" con relación a becas ya otorgadas que pueden "contener algunas deficiencias en el proceso".

La Contraloría General de Cuentas (CGC) brindó detalles este jueves 7 de agosto con respecto al seguimiento que se da a la solicitud de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (Segeplan) para que se realice un proceso de auditoría del programa Becas por Nuestro Futuro.

La entidad dio a conocer que la petición para que se implemente una "auditoría de desempeño", únicamente genera, por su naturaleza, recomendaciones para el control interno. En ese contexto, agregó que este no es procedente debido a que las recomendaciones para la oportunidad de mejora se realizan antes, o durante el proceso y no cuando, como en este caso, las becas ya fueron otorgadas.

La CGC añadió que se hizo un primer nombramiento especial de auditoría "con nivel de seguridad limitada" el 1 de julio del presente año. Mientras tanto, el 4 de agosto se emitió un "alertivo" sobre becas que ya fueron otorgadas y que pueden "contener algunas deficiencias en el proceso". Además, el 4 de agosto, en la ventanilla del Centro de Gestión de Denuncias, ingresó una solicitud de auditoría del Congreso de la República.

"Esta dirección realiza auditorías a requerimiento de la sociedad civil, Congreso de la República y Ministerio Público, y el 5 de agosto la Contraloría General de Cuentas emite un segundo nombramiento de auditoría a Segeplan", expuso la entidad.

Segeplan pide a la Contraloría auditar programa de becas

La petición ocurre en medio de la polémica generada debido a que el programa Becas por Nuestro Futuro benefició a una persona afiliada al partido oficial.

Examen especial de auditoría

La CGC expuso que los auditores gubernamentales designados de conformidad con los nombramientos emitidos el 5 de agosto efectuarán un examen especial de auditoría de cumplimiento con nivel de seguridad limitada.

También implementarán una auditoría financiera, a requerimiento de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias, la cual abarcará además de las autoridades de la Secretaría, auditoría de sistemas, verificando la aplicación utilizada, los procesos y personas dentro del mismo.

Según explicó el ente fiscalizador, de este tipo de auditorías, dependiendo de los resultados, pueden generarse acciones legales o administrativas que pueden derivar en sanciones, formulaciones de cargos y denuncias.

* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7

