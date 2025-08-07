Avances en investigación por crimen contra PNC en Chiquimula

Dos investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron asesinados y otro resultó herido durante una emboscada perpetrada el pasado martes por desconocidos a vehículos oficiales en una comunidad en el departamento de Chiquimula.
Los policías formaban parte de un grupo de agentes de la institución y del Ministerio Público (MP) que iba a registrar allanamientos a una comunidad del municipio de Jocotán y fueron atacados a tiros por desconocidos que luego huyeron del lugar por montañas cercanas.
Los dos agentes de la PNC que murieron durante la emboscada pertenecían a la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). Se trata de Héctor Hugo Ramos Lorenzana, quien tenía seis años y cuatro meses de servicio en la institución policial, y Casiano Nufio Octaviano, quien llevaba quince años en la entidad.
Tras el saldo trágico, quedó suspendida la diligencia mientras que otro equipo fue enviado al lugar para investigar la emboscada y dar con los responsables, que hasta ahora no han sido identificados.
Con respecto a este caso únicamente se ha reportado una detención y es la de una mujer de 65 años señalada de intentar ocultar un arma, una motocicleta y otros elementos que aparentemente se habrían usado en el ataque contra las fuerzas de seguridad.
Buscan a responsables de emboscada
Edwin Jacinto, subdirector general de Operaciones de la PNC, se refirió este jueves 7 de agosto durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, acerca del avance de las investigaciones sobre el ataque.
"Para nosotros, es lamentable la pérdida de vidas de nuestros compañeros. Los investigadores estaban por iniciar un allanamiento. Esta diligencia se programó para ir en búsqueda de dos presuntos responsables de unos homicidios en esta área de Jocotán. Por eso, los compañeros se dirigen al lugar y lamentablemente son emboscados no por una, sino aproximadamente cuatro personas", explicó al inicio de la entrevista.
Al ser consultado con relación a si este incidente sería resultado de algún tipo de fallo de inteligencia estratégica, consideró que no fue así, sino que reiteró que se trató de una emboscada, misma que describió como una actividad no prevista.
"En determinado momento, inteligencia ubicó los objetivos, ubicó la residencia, pero hay un factor que (pudo influir), como era un lugar retirado del casco urbano, pudieron haberse enterado de la llegada de los policías, lo que no se puede prever, por las horas y cantidad de movimiento de personas en el lugar. Quizá en el momento mismo se prepararon, lo cual no se podía prever", añadió.
El jefe policial indicó que, tomando en cuenta que se buscaba a personas sindicadas de asesinatos, básicamente sicarios que podrían ser parte de una estructura que cobra por cometer crímenes, serían personas que están acostumbradas a quitarles la vida a otras y, en este caso, no dudaron en reaccionar de esa manera contra los investigadores, siempre y cuando pudieran resguardar su propia libertad.
Con respecto a la mujer que fue aprehendida, agregó que las investigaciones, que se desarrollan en conjunto con el MP, van encaminadas a la complicidad de esta mujer en el caso.
"Ya investigación Criminal tiene las primeras pesquisas, las personas responsables con conocimiento del lugar se dieron a la fuga y no fue posible localizarlas", por lo que se continuará su búsqueda, puntualizó.