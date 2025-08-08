Tensión en Escuintla: Dañan juzgado y queman unidad de PNC

Un grupo de personas pretendía linchar a tres presuntos saqueadores en el municipio de Nueva Concepción, en el departamento de Escuintla. Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) intervino, lo que generó inconformidad y desató una serie de disturbios.
Momentos de tensión se vivieron en la referida localidad en las últimas horas, pues tres hombres de entre 18 y 22 años de edad, fueron retenidos por los pobladores que los señalaban de cometer robos en distintos comercios.
La PNC indicó en el reporte emitido con respecto a este caso que los agentes que acudieron al lugar sostuvieron un diálogo con el grupo de habitantes que interceptó a los sospechosos y logró rescatarlos.
"Inmediatamente, estos hombres fueron puestos a disposición de un juzgado para que solventaran su situación legal", añadió la institución.
Sin embargo, al no haber logrado hacer justicia por mano propia, la turba expresó inconformidad y generó una serie de incidentes que dañaron infraestructura del Organismo Judicial y la PNC.
Los daños
El reporte de la PNC detalla que los pobladores lanzaron piedras en contra de las instalaciones del Juzgado de Paz de Nueva Concepción e incendiaron la unidad Policial ESC-252. El vehículo fue rociado con gasolina y posteriormente le prendieron fuego, ocasionando daños en su interior y exterior.
De igual forma, la entidad confirmó que durante estos incidentes no se reportaron lesionados y que las personas sindicadas quedaron a disposición de las autoridades respectivas para resolver el tema legal y para su resguardo.
Muere agente de PNC herido en disturbios en San Vicente Pacaya
La PNC confirmó el pasado 2 de abril la muerte de un agente que resultó herido en el marco de los disturbios registrados en el municipio de San Vicente Pacaya, Escuintla.
En el lugar se reportó el secuestro de una bebé de dos meses de edad, por lo que se iniciaron acciones para intentar dar con los responsables. La menor fue rescatada "sana y salva" y entregada a la familia.
Mientras tanto, se dio la captura de uno de los presuntos secuestradores, a quien los pobladores vapulearon. El sospechoso fue retirado del lugar por la policía y trasladado bajo custodia a un centro asistencial.
En el marco del retiro del supuesto delincuente, a quien el grupo de personas pretendía linchar, se iniciaron los disturbios durante los cuales fue agredido el personal policial y quemaron un autopatrulla, así como dos motocicletas que estaban al servicio de la PNC en San Vicente Pacaya. El agente Rudy Noél Cardona Siguenza fue golpeado con piedras y murió.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7