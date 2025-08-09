Se inician labores para implementar moto vía en zona 12

Fuentes de la Municipalidad de Guatemala revelaron detalles de la nueva motovía que se instalará en la Calzada Atanasio Tzul, en el perímetro de la zona 12 capitalina. Una de las características de este nuevo carril exclusivo para motocicletas es que en algunos tramos estará a un costado de la cinta asfáltica y no en el centro, como en la calzada La Paz, comentaron.
En ese contexto, el director de comunicación social de EMETRA, Amílcar Montejo, destacó que la moto vía instalada en la calzada La Paz ahora funciona de manera automática, aunque recibe la supervisión de las autoridades. Montejo añadió que en este sector de la ciudad circulan más de 5 mil motocicletas y en la nueva ruta, en la Calzada Atanasio Tzul, se esperan unas 13 mil.
Montejo informó que la nueva motovía es una herramienta que permitirá ordenar el tránsito de estos vehículos de dos ruedas, beneficiando a los conductores que provienen de las zonas 12 y 21 de la capital, así como de los municipios de San Miguel Petapa, Villa Nueva y Villa Canales, entre otros.
Los beneficios de la moto vía
El entrevistado destacó que estas acciones permiten varios beneficios para el tránsito de la capital, entre ellos la reducción de accidentes de tránsito. Asimismo, mencionó que estas tareas permiten un mejor aprovechamiento del espacio en la vía pública.
"Le estamos apostando a las vías con mayor tránsito y que conectan la ciudad, replicando buenas prácticas como la moto vía de La Paz: menos accidentes, más fluidez y soluciones que funcionan", escribió el alcalde de la capital, Ricardo Quiñónez.
¿Cómo es una moto vía?
En el caso de la Calzada La Paz, la moto vía va en el centro de las pistas de ida y vuelta. La ruta exclusiva para motocicletas está pintada con líneas blancas a los costados y con otras dos líneas azules en la parte interna de la vía. Asimismo, la vía de estas arterias tiene un límite para la velocidad de estos vehículos de dos ruedas, donde la señalización establece claramente que no se permite exceder los 50 kilómetros por hora.
La moto vía ya existente conecta desde la parte baja del puente Belice, sobre la calzada la Paz, hacia la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. En el caso de la nueva arteria, a instalarse en la calzada Atanasio Tzul, conectará directamente desde la zona 21 hasta el final de la zona 12 capitalina.