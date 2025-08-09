 Se inician labores para implementar moto vía en zona 12
Nacionales

Dan detalles de cómo será la moto vía en Calzada Atanasio Tzul

Autoridades revelaron detalles de la nueva moto vía, donde se espera el tránsito de al menos 13 mil motocicletas provenientes del sur de la Ciudad de Guatemala.

Compartir:
La nueva moto vía busca ordenar el tránsito en la Calzada Atanasio Tzul., Redes sociales.
La nueva moto vía busca ordenar el tránsito en la Calzada Atanasio Tzul. / FOTO: Redes sociales.

Fuentes de la Municipalidad de Guatemala revelaron detalles de la nueva motovía que se instalará en la Calzada Atanasio Tzul, en el perímetro de la zona 12 capitalina. Una de las características de este nuevo carril exclusivo para motocicletas es que en algunos tramos estará a un costado de la cinta asfáltica y no en el centro, como en la calzada La Paz, comentaron.

En ese contexto, el director de comunicación social de EMETRA, Amílcar Montejo, destacó que la moto vía instalada en la calzada La Paz ahora funciona de manera automática, aunque recibe la supervisión de las autoridades. Montejo añadió que en este sector de la ciudad circulan más de 5 mil motocicletas y en la nueva ruta, en la Calzada Atanasio Tzul, se esperan unas 13 mil.

Montejo informó que la nueva motovía es una herramienta que permitirá ordenar el tránsito de estos vehículos de dos ruedas, beneficiando a los conductores que provienen de las zonas 12 y 21 de la capital, así como de los municipios de San Miguel Petapa, Villa Nueva y Villa Canales, entre otros.

Los beneficios de la moto vía

El entrevistado destacó que estas acciones permiten varios beneficios para el tránsito de la capital, entre ellos la reducción de accidentes de tránsito. Asimismo, mencionó que estas tareas permiten un mejor aprovechamiento del espacio en la vía pública.

"Le estamos apostando a las vías con mayor tránsito y que conectan la ciudad, replicando buenas prácticas como la moto vía de La Paz: menos accidentes, más fluidez y soluciones que funcionan", escribió el alcalde de la capital, Ricardo Quiñónez.

¿Cómo es una moto vía?

En el caso de la Calzada La Paz, la moto vía va en el centro de las pistas de ida y vuelta. La ruta exclusiva para motocicletas está pintada con líneas blancas a los costados y con otras dos líneas azules en la parte interna de la vía. Asimismo, la vía de estas arterias tiene un límite para la velocidad de estos vehículos de dos ruedas, donde la señalización establece claramente que no se permite exceder los 50 kilómetros por hora.

La moto vía ya existente conecta desde la parte baja del puente Belice, sobre la calzada la Paz, hacia la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. En el caso de la nueva arteria, a instalarse en la calzada Atanasio Tzul, conectará directamente desde la zona 21 hasta el final de la zona 12 capitalina. 

En Portada

Conred continúa acciones por secuencia sísmica en Jutiapat
Nacionales

Conred continúa acciones por secuencia sísmica en Jutiapa

08:18 AM, Ago 09
Hernán Medford será nuevo técnico de Heredianot
Deportes

Hernán Medford será nuevo técnico de Herediano

07:26 AM, Ago 09
Zelenski busca apoyo en los líderes europeos tras confirmarse la cumbre Trump-Putint
Internacionales

Zelenski busca apoyo en los líderes europeos tras confirmarse la cumbre Trump-Putin

08:22 AM, Ago 09
¿La Hora de la Desaparición es una historia real? Esto es lo que se sabet
Farándula

¿La Hora de la Desaparición es una historia real? Esto es lo que se sabe

08:31 AM, Ago 09

Temas

GuatemalaSismosFútbol#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecovideo viralsecuenciasismos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos