 Incendio estructural consume fábrica donde almacenan madera
Nacionales

Incendio estructural consume fábrica donde almacenan madera

Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios trabajaron para apagar las llamas de un incendio estructural en una fábrica donde se almacena madera.

Compartir:
Bomberos de distintas compañías acudieron al sector afectado por el incendio., Bomberos Voluntarios
Bomberos de distintas compañías acudieron al sector afectado por el incendio. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Vecinos de la aldea Petapilla, del departamento de Chiquimula, alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales, durante la madrugada de este sábado 9 de agosto de 2025 por un incendio estructural de grandes proporciones. Los apagafuegos ubicaron el siniestro en el kilómetro 66 de la carretera CA-10, a donde elementos bomberiles acudieron para atender la emergencia.

Para estas labores, los rescatistas convocaron camiones cisterna de las estaciones de Río Hondo, Zacapa, Ipala y Chiquimula. Los uniformados atacaron las llamas desde distintos sectores, para controlar el fuego más rápidamente. 

Sin embargo, las tareas para apagar el siniestro se complicaron, porque las instalaciones afectadas pertenecen a una fábrica que en su interior almacena madera. Bomberos Municipales Departamentales informaron que trabajan en el sector, en conjunto con otros cuerpos de rescate, para apagar el incendio. 

Descripción del incendio

Por el momento se desconoce la cantidad de agua utilizada para apagar el fuego. Los cuerpos de rescate no reportan personas heridas por el momento, pero tampoco hay detalles de las pérdidas económicas de lo ocurrido. 

Mientras tanto, Bomberos Voluntarios también reportaron que atienden el incendio en la misma ubicación, pero tampoco reportan personas heridas. Bomberos Voluntarios compartieron imágenes en las que se ve que el incendio comenzó antes del amanecer. 

En los alrededores de la fábrica se pueden observar varios camiones cisterna trabajando para apagar las llamas en el comercio, donde los vecinos temían que el fuego se expandiera a lugares vecinos.

Jóvenes guatemaltecos exigen oportunidades de desarrollo y cese de violencia

Organizaciones hicieron peticiones a las autoridades en el marco del Día Internacional de las Juventudes.

En Portada

Conred continúa acciones por secuencia sísmica en Jutiapat
Nacionales

Conred continúa acciones por secuencia sísmica en Jutiapa

08:18 AM, Ago 09
Hernán Medford será nuevo técnico de Heredianot
Deportes

Hernán Medford será nuevo técnico de Herediano

07:26 AM, Ago 09
Zelenski busca apoyo en los líderes europeos tras confirmarse la cumbre Trump-Putint
Internacionales

Zelenski busca apoyo en los líderes europeos tras confirmarse la cumbre Trump-Putin

08:22 AM, Ago 09
¿La Hora de la Desaparición es una historia real? Esto es lo que se sabet
Farándula

¿La Hora de la Desaparición es una historia real? Esto es lo que se sabe

08:31 AM, Ago 09

Temas

GuatemalaSismosFútbol#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecovideo viralsecuenciasismos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos