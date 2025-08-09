Incendio estructural consume fábrica donde almacenan madera

Vecinos de la aldea Petapilla, del departamento de Chiquimula, alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales, durante la madrugada de este sábado 9 de agosto de 2025 por un incendio estructural de grandes proporciones. Los apagafuegos ubicaron el siniestro en el kilómetro 66 de la carretera CA-10, a donde elementos bomberiles acudieron para atender la emergencia.
Para estas labores, los rescatistas convocaron camiones cisterna de las estaciones de Río Hondo, Zacapa, Ipala y Chiquimula. Los uniformados atacaron las llamas desde distintos sectores, para controlar el fuego más rápidamente.
Sin embargo, las tareas para apagar el siniestro se complicaron, porque las instalaciones afectadas pertenecen a una fábrica que en su interior almacena madera. Bomberos Municipales Departamentales informaron que trabajan en el sector, en conjunto con otros cuerpos de rescate, para apagar el incendio.
Descripción del incendio
Por el momento se desconoce la cantidad de agua utilizada para apagar el fuego. Los cuerpos de rescate no reportan personas heridas por el momento, pero tampoco hay detalles de las pérdidas económicas de lo ocurrido.
Mientras tanto, Bomberos Voluntarios también reportaron que atienden el incendio en la misma ubicación, pero tampoco reportan personas heridas. Bomberos Voluntarios compartieron imágenes en las que se ve que el incendio comenzó antes del amanecer.
En los alrededores de la fábrica se pueden observar varios camiones cisterna trabajando para apagar las llamas en el comercio, donde los vecinos temían que el fuego se expandiera a lugares vecinos.