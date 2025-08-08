Día de las Juventudes: actividades en Ciudad de Guatemala

Decenas de guatemaltecos llevaron a cabo una serie de actividades este viernes en el marco del Día Internacional de las Juventudes, que se celebra cada 12 de agosto. El escenario fue la Plaza de la Constitución, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Los integrantes de distintas organizaciones expresaron peticiones dirigidas a las autoridades, entre estas, que exista mayor protección y cuidado para los jóvenes, pues aseguraron que muchos son criminalizados.
Asimismo, instaron a crear políticas públicas que permitan que este sector de la población tenga acceso a oportunidades de desarrollo y se invierta en empleo, vivienda digna y acceso a la educación inclusiva y de calidad para todos.
"Venimos el día de hoy para visibilizar que sean tomadas en cuenta nuestras decisiones, no solo a nivel nacional, sino internacional. Ya sea decisiones en círculos pequeños, como en los niveles más altos del Estado. Así que, como juventudes, hoy decimos: ‘nuestras voces cuentan, nuestras demandas importan’", expresó Emanuel Vielmann, joven agente de cambio de San Juan Sacatepéquez que forma parte de la organización Tierra Viva, acompañado de otros ciuadadanos.
Durante la conmemoración, los jóvenes le dieron lectura a un comunicado firmado por el Consorcio por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que aglutina a distintas agrupaciones. En este hicieron mención de una serie de aspectos que consideraron necesario atender de manera integral.
"Este 12 de agosto, no queremos ser felicitados. Queremos ser escuchados, que las autoridades, la sociedad y los medios de comunicación nos reconozcan como personas con derechos, con voz, con futuro y con un presente que no puede seguir siendo ignorado", expresaron.
Asimismo, indicaron que buscan que exista un diálogo, participación efectiva y que sus voces sean escuchadas. También pidieron que los docentes sean actualizados en educación integral en sexualidad.
"Guatemala no podrá avanzar si sigue ignorando las realidades, sueños y demandas de las juventudes", añadieron.
No más discriminación y violencia
El consorcio manifestó que los jóvenes guatemaltecos desean estar libres de violencia, de discriminación, de machismo, violencia patriarcal, institucional, económica y política.
"Exigimos oportunidades para desarrollar nuestros talentos técnicos y académicos, artísticos y culturales, económicos y políticos. Queremos que los servicios públicos para las juventudes se descentralicen. No podemos seguir enfrentando barreras culturales, desigualdad, machismo, homofobia, bifobia, transfobia, lesbofobia para acceder a nuestros derechos", expresó en el comunicado.
También denunció por parte de los jóvenes el machismo, violencia en el hogar, roles impuestos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, los embarazos forzados y no deseados en niñas. Adolescentes.
Por aparte, pidió igualdad y respeto en las familias y comunidades y que se reconozca que las juventudes representan seres con derecho a decidir sobre sus propias vidas y cuerpos.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.