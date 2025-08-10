 Intento de robo de cepo en Antigua Guatemala
Nacionales

Sorprenden a automovilista con un cepo en el baúl de su vehículo en Antigua Guatemala

La PMT advirtió que este tipo de acciones pueden ser consideradas como intento de hurto o robo.

Intentó llevarse un cepo tras quitarlo de su carro en Antigua Guatemala., PMT Antigua Guatemala.
Intentó llevarse un cepo tras quitarlo de su carro en Antigua Guatemala. / FOTO: PMT Antigua Guatemala.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Antigua Guatemala reportó un intento de robo de un cepo la madrugada del domingo 10 de agosto, en la intersección de la 3a calle y 6a avenida de la ciudad colonial.

De acuerdo con el reporte, un conductor que había sido sancionado por estacionar en un área no autorizada retiró por su cuenta la llanta de su vehículo para desprender el inmovilizador. Posteriormente, intentó llevarse el dispositivo, pero fue sorprendido por agentes de la PMT y de la Policía Municipal.

Según la institución, al solicitarle al conductor que abriera el baúl de su vehículo, se encontró en su interior el cepo retirado. La PMT advirtió que este tipo de acciones pueden ser consideradas como intento de hurto o robo, dado que el inmovilizador es propiedad municipal y forma parte de un procedimiento legal.

Aunque no se informó qué procedimiento se siguió con el conductor, la autoridad de tránsito recordó que la infracción por quitar o dañar un cepo puede ascender hasta Q5,000, al tratarse de daños a bienes municipales.

Líneas de parqueo en Antigua Guatemala para evitar cepo 

Como parte de la prevención, la Municipalidad de Antigua Guatemala reiteró a la población la identificación de las líneas de parqueo y su significado:

  • Línea amarilla: carga y descarga de mercancías, así como ascenso y descenso de pasajeros para transporte urbano y extraurbano.
  • Línea azul: parqueo exclusivo para personas con discapacidad debidamente identificadas.
  • Línea roja: prohibición total de estacionar cualquier tipo de vehículo.
  •  Línea blanca: estacionamiento exclusivo para motocicletas.
  • Línea gris: zonas recuperadas por la PMT para el parqueo de vehículos de cuatro ruedas.

La institución recordó que la colocación de cepos se ampara en el artículo 34 de la Ley de Tránsito y su Reglamento, que faculta a las autoridades a inmovilizar vehículos estacionados en lugares no autorizados o cuyos conductores hayan cometido otras infracciones.

Finalmente, la PMT instó a los automovilistas a respetar las señalizaciones y procedimientos municipales. También indicó que, en caso de requerir asistencia, los usuarios pueden acudir a las oficinas del Ayuntamiento, al Juzgado Municipal de Asuntos de Tránsito o a la sede de la PMT en días y horarios hábiles.

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoSismosredes socialesCiudad de Guatemala
