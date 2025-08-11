 Muere pasajero en ataque a bus en zona 10: detalles
Nacionales

Pasajero muere tras ataque contra bus en zona 10

Las autoridades trabajan en el lugar donde ocurrió el incidente y hay cierres viales en los alrededores.

El ataque armado contra la unidad de transporte extraurbano ocurrió en la zona 10., Bomberos Municipales
El ataque armado contra la unidad de transporte extraurbano ocurrió en la zona 10. / FOTO: Bomberos Municipales

Un hombre murió como consecuencia de un ataque armado ocurrido en horas de la madrugada de este lunes 11 de agosto en la 20 calle y 25 avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Los bomberos Municipales atendieron la emergencia.

La víctima viajaba a bordo de un autobús extraurbano que cubre la ruta entre la capital y Piedra Parada, en el municipio de Santa Catarina Pinula, el cual fue atacado por desconocidos cuando circulaba en el sector.

Según información del cuerpo de socorro, los transeúntes se comunicaron a la línea telefónica de la institución para solicitar apoyo, pues se mencionaba que había varias personas afectadas.

De inmediato se trasladaron unidades de emergencia al sector, donde los técnicos en urgencias médicas constataron que había dos hombres con impactos de bala.

"Al evaluarlos, se confirmó que uno de ellos, de aproximadamente 28 años, ya no contaba con signos vitales a consecuencia de las heridas por arma de fuego en el tórax y cráneo que presentaba", detalló el cuerpo de socorro.

Agregó que la otra víctima, de unos 31 años de edad, presentaba heridas en las extremidades inferiores y superiores, por lo que se le brindó asistencia y se le trasladó a la emergencia de un hospital.

Fuerte congestionamiento tras incidente armado

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar donde ocurrió el ataque armado con el objetivo de llevar a cabo las diligencias respectivas, iniciar con las investigaciones y coordinar el traslado del cuerpo de la víctima hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, dio a conocer que en el área donde se registró esta situación se mantiene interrumpido el paso vehicular en uno de los carriles.

Mientras tanto, la PMT de Santa Catarina Pinula indicó que debido a esta situación se mantienen serias complicaciones en el tránsito vehicular de la 20 calle, carretera Muxbal y en salida del municipio. Por ello, se ha optado por realizar un cierre sobre el carril con dirección hacia carretera Muxbal como medida preventiva.

"Esta situación también podría repercutir en el tránsito vehicular sobre carretera a El Salvador, generando un incremento bastante considerable en la carga vehicular, así que les recomendamos a los conductores planificar muy bien sus recorridos, utilizar vías alternas y evitar utilizar el área de Muxbal", dijo Ivania Rivera, vocera de la institución.

