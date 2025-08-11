Cocodrilo deambulando por las calles de San Benito, Petén

Vecinos del barrio La Ermita, en San Benito, Petén, quedaron sorprendidos al observar a un cocodrilo de aproximadamente 1.5 metros de largo caminando por una de las calles principales del sector. Menores que se dirigían a la escuela y adultos que iban a sus trabajos se toparon con el reptil, lo que generó alarma en la comunidad.
De inmediato, los residentes alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron rápidamente al lugar. En las imágenes captadas se puede ver cómo tres socorristas lograron atrapar al cocodrilo cuando este se encontraba en el portón de una vivienda.
El oficial Víctor Gómez, portavoz de la institución de socorro, informó que el animal fue trasladado a la estación de bomberos para su resguardo temporal, y posteriormente entregado a la organización ARCAS, dedicada al cuidado de la fauna silvestre.
Durante varios minutos, los socorristas intentaron capturar al animal, pero este intentaba atacar. Finalmente, con ayuda de lazos, lograron asegurar al reptil y trasladarlo con éxito.
De acuerdo con las autoridades, el cocodrilo posiblemente salió del lago Petén Itzá, que se encuentra a pocos metros del lugar; sin embargo, algunos vecinos indicaron que el reptil pudo haber salido de un arroyo también cercano.
Vecinos graban a enormes cocodrilos en la orilla del río Polochic
Este hecho se suma a recientes reportes en otras regiones del país. Hace pocos días, enormes cocodrilos fueron captados en video a la orilla del río Polochic, en Alta Verapaz, generando preocupación entre los vecinos que transitan regularmente por la zona.
De acuerdo con testimonios de pobladores, las lluvias recientes aumentaron el nivel del agua en las lagunas cercanas, lo que habría obligado a los reptiles a desplazarse hacia tierra firme. Los videos publicados en redes sociales muestran a los cocodrilos descansando a plena vista en la orilla, cerca de caminos por donde pasan los habitantes, incluyendo áreas del municipio de Telemán, donde ya se habían reportado avistamientos con anterioridad.
Las autoridades y organizaciones ambientales hacen un llamado a la población para mantener la precaución y reportar cualquier presencia de fauna silvestre en zonas urbanas, para garantizar la seguridad tanto de las personas como de los animales.