 Cocodrilo deambulando por las calles de San Benito, Petén
Nacionales

VIDEO. Vecinos atónitos al ver cocodrilo deambulando por las calles de San Benito

Durante varios minutos, los socorristas intentaron capturar al animal, pero este intentaba atacar.

Compartir:
Cocodrilo en Petén, Captura de pantalla video Facebook.
Cocodrilo en Petén / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Vecinos del barrio La Ermita, en San Benito, Petén, quedaron sorprendidos al observar a un cocodrilo de aproximadamente 1.5 metros de largo caminando por una de las calles principales del sector. Menores que se dirigían a la escuela y adultos que iban a sus trabajos se toparon con el reptil, lo que generó alarma en la comunidad.

De inmediato, los residentes alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron rápidamente al lugar. En las imágenes captadas se puede ver cómo tres socorristas lograron atrapar al cocodrilo cuando este se encontraba en el portón de una vivienda.

El oficial Víctor Gómez, portavoz de la institución de socorro, informó que el animal fue trasladado a la estación de bomberos para su resguardo temporal, y posteriormente entregado a la organización ARCAS, dedicada al cuidado de la fauna silvestre.

Durante varios minutos, los socorristas intentaron capturar al animal, pero este intentaba atacar. Finalmente, con ayuda de lazos, lograron asegurar al reptil y trasladarlo con éxito.

De acuerdo con las autoridades, el cocodrilo posiblemente salió del lago Petén Itzá, que se encuentra a pocos metros del lugar; sin embargo, algunos vecinos indicaron que el reptil pudo haber salido de un arroyo también cercano.

Vecinos graban a enormes cocodrilos en la orilla del río Polochic

Este hecho se suma a recientes reportes en otras regiones del país. Hace pocos días, enormes cocodrilos fueron captados en video a la orilla del río Polochic, en Alta Verapaz, generando preocupación entre los vecinos que transitan regularmente por la zona.

De acuerdo con testimonios de pobladores, las lluvias recientes aumentaron el nivel del agua en las lagunas cercanas, lo que habría obligado a los reptiles a desplazarse hacia tierra firme. Los videos publicados en redes sociales muestran a los cocodrilos descansando a plena vista en la orilla, cerca de caminos por donde pasan los habitantes, incluyendo áreas del municipio de Telemán, donde ya se habían reportado avistamientos con anterioridad.

Vecinos graban a enormes cocodrilos en la orilla del río Polochic en Alta Verapaz

Los videos muestran a cocodrilos fuera del agua, cerca de zonas transitadas, lo que llevó a las autoridades a pedir precaución y recordar que estos reptiles son clave para el equilibrio ecológico.

Las autoridades y organizaciones ambientales hacen un llamado a la población para mantener la precaución y reportar cualquier presencia de fauna silvestre en zonas urbanas, para garantizar la seguridad tanto de las personas como de los animales.

En Portada

Expatrulleros protestan frente al Congreso para exigir aprobación de leyt
Nacionales

Expatrulleros protestan frente al Congreso para exigir aprobación de ley

11:07 AM, Ago 11
Lester Martínez compartirá cartelera con el Canelo Álvarezt
Deportes

Lester Martínez compartirá cartelera con el Canelo Álvarez

09:16 AM, Ago 11
Arévalo y Sheinbaum hablarán sobre seguridad fronteriza y conexión ferroviaria t
Nacionales

Arévalo y Sheinbaum hablarán sobre seguridad fronteriza y conexión ferroviaria

10:45 AM, Ago 11
Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguezt
Farándula

Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguez

11:45 AM, Ago 11

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald TrumpSismosredes socialesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos