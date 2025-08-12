Fin del juicio del caso Hogar Seguro; dictarán sentencia

El juicio en contra de siete personas acusadas por la muerte de 41 niñas y adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ocurrido en 2017, llegó a su fase final. El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, a cargo del proceso judicial, declaró este martes 12 de agosto el cierre del debate.
En una audiencia llevada a cabo esta mañana, la jueza Ingrid Cifuentes les dio otorgó la palabra por última vez a los acusados, entre ellos, Santos Torres, exdirector del hogar estatal, quien aseguró que la investigación del Ministerio Público (MP) tuvo muchas falencias.
En tanto, el exsubcomisario policial, Luis Pérez Borja, le dijo a la jueza: "No dudamos de su objetividad, de su imparcialidad. Únicamente le solicito que su resolución sea apegada a derecho, tomando en cuenta las pruebas que se presentaron ante usted en este debate, donde ha quedado plenamente demostrada mi inocencia, por lo que solicito que la resolución que usted emita en este caso sea absolutoria".
Tras escuchar los argumentos de los sindicados que optaron por pronunciarse, la togada anunció el fin del juicio y programó la lectura de sentencia para las 11:00 horas de este mismo día.
Dentro de los procesados se encuentran exautoridades de la Secretaría de Bienestar Social y miembros de la Policía Nacional Civil y Procuraduría de los Derechos Humanos, contra quienes el Ministerio Público ha solicitado penas de hasta 130 años de prisión.
Entre los delitos que se les atribuyen se encuentran: homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.
Pedidos de justicia y actividades en memoria de las niñas
Tomando en cuenta el impacto de este caso en la sociedad guatemalteca por la pérdida de vidas de 41 menores de edad y daños físicos y psicológicos a 15 más, este caso ha estado en seguimiento a nivel nacional e internacional durante los últimos años.
Y hoy, en el marco del fin del juicio, distintas organizaciones han emitido pronunciamientos y programaron actividades en memoria de las víctimas del incendio.
La Fundación Sobrevivientes anunció que a las 10:30 horas de este martes se realizará una acción simbólica en homenaje de las 56 niñas denominada "Girasoles por ellas". Por medio de la misma se buscará recordar a las fallecidas y honrar a las lesionadas.
"Este 12 de agosto llevemos girasoles por ellas. ¡Que no falte ni una flor. Que no falte tu voz! (...) Plaza de Derechos Humanos, de la Corte Suprema de Justicia", se lee en la convocatoria difundida por la organización en las redes sociales, donde también hace un llamado a que exista "justicia digna".
* Con información de Ángel Oliva y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7