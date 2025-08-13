 ¡Cierres viales! El CIV realiza trabajos en puente Ixtacapa, Suchitepéquez
Nacionales

¡Cierres viales! El CIV realiza trabajos en puente Ixtacapa, Suchitepéquez

El CIV anunció cierres parciales y totales en los próximos días en el Km. 151 de la CA-2 Occidente.

Trabajos en carreteras por personal del CIV y cierres en puente Ixtacapa, Suchitepéquez.,
Trabajos en carreteras por personal del CIV y cierres en puente Ixtacapa, Suchitepéquez. / FOTO:

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció este miércoles 13 de agosto que en los próximos días se tendrá una serie de cierres en el marco de los trabajos de reparación que se hacen el puente Ixtacapa, en el kilómetro 151 de la CA-2 Occidente, en jurisdicción de Suchitepéquez.

Cierres parciales:

Jueves 21 y viernes 22 de agosto se realizará cierre de un carril de 06:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Habrá paso, alternado por tiempos en un carril.

Cierre total:

Sábado 23 de agosto desde las 22:00 horas hasta las 06:00 de la mañana del domingo 24 de agosto.

Otros cierres parciales:

Desde el lunes 25 de agosto y durante un mes, se realizará cierre de un carril de 06:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Habrá paso, alternado por tiempos en un carril.

Durante los cierres programados se efectuará:

1.         Mantenimiento rutinario de la estructura

2.         Reparación de juntas

3.         Reparación de barandal

4.         Reforzamiento de elemento

5.         Retiro de las estructuras de apuntalamiento

Como ruta alterna se está sugiriendo ingresar a San Antonio Suchitepéquez, pasar por San Pablo Jocopilas y Samayac, hasta llegar a San Bernardino, para incorporarse nuevamente a la CA-2 Occidente y viceversa.

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
