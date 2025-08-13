FECI entrega al TSE las cajas electorales secuestradas en 2023

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) finalizó este miércoles 13 de agosto con la devolución al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de las cajas electorales que fueron secuestradas durante una diligencia de allanamiento desarrollada en el 2023.
Leonor Morales, fiscal de la referida unidad del Ministerio Público (MP), indicó en conferencia de prensa que, por orden del juez contralor competente en el presente caso, el 29 y 30 de septiembre de 2023 se llevó a cabo el secuestro de las cajas que contenían los documentos 4 y 8 relacionados con las Elecciones Generales de ese año.