 FECI entrega al TSE las cajas electorales secuestradas en 2023
Nacionales

Por orden de juez, el personal del Tribunal Supremo Electoral acudió a la sede del Ministerio Público para realizar el proceso de recepción de las actas de las Elecciones Generales 2023 que permanecían en poder de la fiscalía.

La fiscal de FECI, Leonor Morales, brinda detalles sobre la devolución de cajas electorales al TSE., Omar Solís/Emisoras Unidas
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) finalizó este miércoles 13 de agosto con la devolución al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de las cajas electorales que fueron secuestradas durante una diligencia de allanamiento desarrollada en el 2023.

Leonor Morales, fiscal de la referida unidad del Ministerio Público (MP), indicó en conferencia de prensa que, por orden del juez contralor competente en el presente caso, el 29 y 30 de septiembre de 2023 se llevó a cabo el secuestro de las cajas que contenían los documentos 4 y 8 relacionados con las Elecciones Generales de ese año.

