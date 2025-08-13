Conductor que disparó en zona 14: ¿irá a prisión?

La mañana del martes, 12 de agosto, ocurrió una disputa vial entre el conductor de un vehículo tipo sedán y un motorista, el cual quedó registrado por cámaras de vigilancia en el sector. Esa falta de tolerancia en la circulación vial dejó a un motorista fallecido, ajeno al enfrentamiento entre los pilotos.
El juzgado de turno de Torre de Tribunales ligó a proceso penal a Carlos Rodas, capturado por agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL), y lo envió a prisión preventiva en lo que el Ministerio Público presenta la investigación formal por este hecho.
Rodas será juzgado por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa. Además, fue enviado al Centro de Detención Preventiva para Hombres, de la zona 18, mientras se cumple el plazo de tres meses en lo que avanzan las pesquisas.
Declaraciones previas
Previo a su audiencia, Rodas indicó que fue víctima de agresión e intento de robo por parte del motorista con quien se registró la disputa. En el video captado por cámaras de vigilancia se observa el momento en el que el conductor del sedán baja de su vehículo y agrede físicamente al motorista.
Continúa su paso entre un intercambio de palabras con el motorista y al llegar a una intersección el hombre dispara contra el motorista, no obstante, la bala alcanzó a otra persona, quien perdió la vida.
El proyectil alcanzó a Ángel Emilio Ortiz Arrecís, de 27 años, quien circulaba por el área sin relación alguna con la disputa. De acuerdo con información, el fallecido había dejado a su pareja en su lugar de trabajo y se dirigía a realizar compras cuando se vio atrapado en medio de la confrontación.