 Esta es la agenda de trabajo de Arévalo-Sheinbaum
Nacionales

Esta es la agenda de trabajo de Arévalo-Sheinbaum

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, se reunirá el próximo viernes con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño.

Compartir:
Los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo; y de México, Claudia Sheinbaum.,
Los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo; y de México, Claudia Sheinbaum. / FOTO:

Para este viernes 15 de agosto, están programados los dos encuentros entre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el primero de estos en horas de la mañana en Flores, Petén y el segundo en Calakmul, Campeche, México, a esta segunda reunión se sumará el primera ministro beliceño, John Briceño.

Sobre la agenda de temas que se abordaran, según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), estos estarán relacionados con la ampliación de redes; seguridad fronteriza; migración y trabajadores temporales; puertos y servicios fronterizos, además, está programada la presentación de un proyecto ambiental trinacional.

El mandatario Bernardo Arévalo dijo recientemente que en la reunión también se abordará el tema del Tren Maya.

Agenda reunión bilateral Guatemala-México

10.30 - arribo de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum al Comando Aéreo del Norte, Santa Elena, Petén.

11.00 - Inicio de reunión bilateral entre equipos de gobierno de Guatemala y México.

12.30 - Conferencia de Prensa en Comando aéreo del Norte, Santa Elena, Petén.

13.00 - Salida de ambos mandatarios hacia Calakmul, Campeche (México).

Por su parte, el canciller guatemalteco, Carlos Martínez Alvarado, precisó que la agenda de trabajo con México incluye el tema migratorio, en aspectos como trabajo temporal de guatemaltecos en el país que gobierna Sheinbaum.

Será la primera reunión entre Arévalo y Sheinbaum, quienes asumieron sus cargos en 2024.

La delegación de Guatemala estará integrada por los responsables de los ministerios de Defensa, Gobernación, Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores y también por miembros del Instituto Guatemalteco de Migración.

Vicepresidenta se pronuncia por sentencia en caso Hogar Seguro

La vicemandataria Karin Herrera consideró que esta sentencia sienta “un precedente”.

Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas, 89,7*

En Portada

FECI entrega al TSE las cajas electorales secuestradas en 2023t
Nacionales

FECI entrega al TSE las cajas electorales secuestradas en 2023

04:13 PM, Ago 13
PSG conquista su primera Supercopa de Europa en penales ante Tottenham t
Deportes

PSG conquista su primera Supercopa de Europa en penales ante Tottenham

03:22 PM, Ago 13
Ousmane Dembélé, MVP de la Supercopa de Europa 2025t
Deportes

Ousmane Dembélé, MVP de la Supercopa de Europa 2025

03:59 PM, Ago 13
Vadhir Derbez regresa a Guatemala con música y nuevos proyectos t
Farándula

Vadhir Derbez regresa a Guatemala con música y nuevos proyectos

03:49 PM, Ago 13

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos