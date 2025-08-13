Esta es la agenda de trabajo de Arévalo-Sheinbaum

Para este viernes 15 de agosto, están programados los dos encuentros entre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el primero de estos en horas de la mañana en Flores, Petén y el segundo en Calakmul, Campeche, México, a esta segunda reunión se sumará el primera ministro beliceño, John Briceño.
Sobre la agenda de temas que se abordaran, según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), estos estarán relacionados con la ampliación de redes; seguridad fronteriza; migración y trabajadores temporales; puertos y servicios fronterizos, además, está programada la presentación de un proyecto ambiental trinacional.
El mandatario Bernardo Arévalo dijo recientemente que en la reunión también se abordará el tema del Tren Maya.
Agenda reunión bilateral Guatemala-México
10.30 - arribo de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum al Comando Aéreo del Norte, Santa Elena, Petén.
11.00 - Inicio de reunión bilateral entre equipos de gobierno de Guatemala y México.
12.30 - Conferencia de Prensa en Comando aéreo del Norte, Santa Elena, Petén.
13.00 - Salida de ambos mandatarios hacia Calakmul, Campeche (México).
Por su parte, el canciller guatemalteco, Carlos Martínez Alvarado, precisó que la agenda de trabajo con México incluye el tema migratorio, en aspectos como trabajo temporal de guatemaltecos en el país que gobierna Sheinbaum.
Será la primera reunión entre Arévalo y Sheinbaum, quienes asumieron sus cargos en 2024.
La delegación de Guatemala estará integrada por los responsables de los ministerios de Defensa, Gobernación, Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores y también por miembros del Instituto Guatemalteco de Migración.
Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas, 89,7*