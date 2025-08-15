 Finalizan los trabajos y la Calle Martí queda habilitada
El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, destacó que los trabajos de reconstrucción tardaron tres meses.

El paso quedó habilitado totalmente en la Calle Martí., Redes sociales.
El paso quedó habilitado totalmente en la Calle Martí. / FOTO: Redes sociales.

La Calle Martí quedó habilitada totalmente la tarde de este viernes 15 de agosto de 2025, luego de que el alcalde, Ricardo Quiñónez, diera por finalizados los trabajos de reconstrucción. En ese sentido, el jefe edil aseguró que las labores de las cuadrillas municipales se ejecutaron en un tiempo de 3 meses, "mucho antes de lo previsto", subrayó el funcionario.

Quiñónez escribió en sus redes sociales que esta arteria "quedó habilitada y es más que una obra". Según el jefe de la corporación edil, este "es un paso adelante para toda la ciudad, después de días intensos de trabajo", por lo que la ruta quedó totalmente habilitada en ambas vías.

El jefe edil indicó que este proyecto representó grandes retos. "Lo concluimos en solo tres meses, mucho antes de lo previsto. Tal como lo anunciamos, hoy queda totalmente habilitada". Al mismo tiempo, el diputado aseguró que la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala continuará apoyando con orden y seguridad vial.

Por el momento, se mantendrán las señalizaciones temporales, para una mejor circulación. "Calle por calle, la ciudad avanza", finalizó el jefe alcalde de la Ciudad de Guatemala.

Historial de las tareas de reconstrucción

Fue el pasado 17 de mayo de 2025 cuando arrancaron los trabajos de mantenimiento en la Calle Martí, lo cual afectó la circulación en ambos sentidos de la calzada José Milla y Vidaurre, así como de la ruta al Atlántico. Sin embargo, las autoridades justificaron que los trabajos se ejecutaron para evitar accidentes de tránsito por el mal estado de la referida arteria.

La Municipalidad de Guatemala publicó en su página web, en la citada fecha, que los trabajos en la Calle Martí tenían el objetivo de mejorar la movilidad e infraestructura vial. Asimismo, recalcaron que el alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, trabajó junto a su equipo para el inicio del proyecto de mantenimiento de asfalto en la Calle Martí.

Las autoridades ediles agregaron que los trabajos tuvieron tres objetivos claros:

  • Reducir la accidentabilidad,
  • Agilizar la movilidad,
  • Mejorar la seguridad vial de todos.
