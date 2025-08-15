Garantizan presencia policial en la Feria de Jocotenango

El Ministerio de Gobernación informó este viernes 15 de agosto de 2025 que mantiene presencia policial en la tradicional Feria De Jocotenango, que se celebra en la zona 2 capitalina. Las fuerzas de seguridad confirmaron que en ese lugar se cuenta con un plan de seguridad, donde la Policía Nacional Civil (PNC) garantiza la presencia policial permanente.
El ente de seguridad añadió que estas acciones se ponen en práctica "para evitar hechos delictivos, ser parte activa en la prevención y brindar asistencia". Los agentes de distintas divisiones policiales realizan un despliegue total por la Avenida Simeón Cañas a pie y a bordo de bicicletas, lo cual facilita la movilidad, recalcaron.
Llaman a denunciar al 110
El Ministerio de Gobernación añadió que existen torres de seguridad instaladas en puntos estratégicos, para tener un panorama general sobre el espacio que ocupa la Feria de Jocotenango.
"Este plan está diseñado para atender las necesidades de seguridad de los visitantes de la Feria", precisó el Ministerio de Gobernación.
Las autoridades compartieron que la presencia policial estará activa hasta el término de la Feria de Jocotenango, que está pactada para el domingo 17 de agosto. "Ante cualquier anomalía se puede contactar al número 110 para denuncias", instó la PNC.