 Guatemala espera una conexión con el Tren Maya mexicano
Nacionales

Guatemala espera una conexión eventual con el Tren Maya mexicano

Aunque Guatemala no cuenta actualmente con transporte ferroviario activo, Arévalo indicó que la conexión ferroviaria "tiene un potencial enorme" en busca del desarrollo de ambas naciones y de la región.

Compartir:
Tren Maya de México., Tren Maya
Tren Maya de México. / FOTO: Tren Maya

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró el viernes, tras una reunión con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, que espera una eventual conexión ferroviaria con el Tren Maya del país norteamericano.

Aunque Guatemala no cuenta actualmente con transporte ferroviario activo, Arévalo de León indicó en rueda de prensa que la conexión ferroviaria "tiene un potencial enorme" en busca del desarrollo de ambas naciones y de la región.

Conectar el Tren Maya con Guatemala y eventualmente con Belice es una visión que compartimos y para lo cual acordamos promover el inicio de negociaciones 'trinacionales', así como los respectivos estudios de factibilidad", expuso el gobernante.

Arévalo se reúne con Sheinbaum

Las palabras del presidente tuvieron lugar tras un encuentro con Sheinbaum, de visita por unas horas en Guatemala, específicamente en el departamento (provincia) de Petén, en el norte del país centroamericano.

"Estamos concibiendo el Tren Maya como una solución de desarrollo que no se contrapone sino que fortalece la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible que además protege de una manera clarísima el patrimonio biológico, natural y cultural del país", dijo Arévalo de León.

El Tren Maya (en Guatemala) no va a atravesar ningún área de reserva existente", subrayó Arévalo de León.

Sheinbaum, por su parte, detalló de igual manera que espera que la conexión ferroviaria sea no solo para el transporte de pasajeros, sino también para el traslado de carga.

El Tren Maya es un éxito en México", complementó Sheinbaum en la rueda de prensa.

En mayo pasado, Guatemala firmó un acuerdo con Estados Unidos para que la nación norteamericana colabore en la modernización de sus puertos y también en su vía férrea existente, compuesta por alrededor de 400 kilómetros y que no ha tenido actividad desde hace varias décadas.

Precisamente la semana pasada el Gobierno de Arévalo de León creó un comité para la reactivación del transporte ferroviario, aunque no existen fechas ni detalles específicos para la activación del mismo.

En Portada

Guatemala espera una conexión eventual con el Tren Maya mexicanot
Nacionales

Guatemala espera una conexión eventual con el Tren Maya mexicano

07:43 AM, Ago 16
Ana Gabriela Martínez gana bronce en los Juegos Mundiales 2025t
Deportes

Ana Gabriela Martínez gana bronce en los Juegos Mundiales 2025

07:01 AM, Ago 16
Zelenski respalda cumbre trilateral con Putin y anuncia reunión con Trump el próximo lunest
Internacionales

Zelenski respalda cumbre trilateral con Putin y anuncia reunión con Trump el próximo lunes

08:18 AM, Ago 16
¿Murió Jessica Alves? Fans afirman que sus últimas publicaciones son de IA t
Farándula

¿Murió Jessica Alves? Fans afirman que sus últimas publicaciones son de IA

08:16 AM, Ago 16

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald Trumpredes socialesSeguridadCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos