Retoman control de las cárceles de El Boquerón y Pavoncito

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó este sábado 16 de agosto de 2025 que fue retomado el control de las cárceles de El Boquerón, Santa Rosa y de Pavoncito, luego de motines que dejaron un guardia del Sistema Penitenciario fallecido. El jefe del Interior confirmó que seis trabajadores del Sistema Penitenciario fueron tomados como rehenes en el Boquerón y tres en Pavoncito.
En una entrevista exclusiva a Emisoras Unidas 89.7 FM, Jiménez relató que para retomar el control en ambos penales fue necesario seguir los protocolos, que establecen hacer una denuncia, para poder trabajar con el comando anti secuestros de la Policía Nacional Civil (PNC). En ese sentido, al funcionario admitió que desde enero se registró un incremento de hechos de violencia, lo que atribuyó a una lucha entre las pandillas juveniles.
Sin embargo, Jiménez argumentó que a partir de junio hubo un descenso de violencia entre ambos grupos pandilleros, que se habían dedicado a generar temor con una percepción de violencia, por que se están agrediendo entre ambos bandos ilegales.
En cuanto al guardia que falleció, el funcionario resaltó que al momento de la toma de rehenes hubo disparos y un guardia fue rescatado con heridas, llevado a un hospital, donde falleció. En ese sentido, el funcionario argumentó que nueve rehenes fueron liberados tras los incidentes en ambos reclusorios.
Responsables de los motines fueron reducidos al orden
El jefe de la Cartera del Interior añadió que tras retomar el control en las dos cárceles, fueron detenidos seis involucrados en las revueltas, quienes fueron trasladados haca la Torre de Tribunales para las nuevas imputaciones de delitos. En ese sentido, añadió que el Ministerio de Gobernación perseguirá el objetivo de reducir los homicidios, sin dejar de lado el resto de tareas.
Además, Jiménez narró que estas acciones son una reacción por el control que se ha tenido en Presidios y que los agentes del SP que habían sido retenidos fueron liberados durante la madrugada de este sábado. Asimismo, indicó que los privados de libertad responsables de los hechos se entregaron y se les decomisó un arma de fuego.
Recordó que hace unos días ocurrió un evento similar, liderado por integrantes de la pandilla del Barrio 18, mientras que los eventos recientes en El Boquerón y Pavoncito fueron ejecutados por miembros de la Mara Salvatrucha.
Los eventos de El Boquerón empezaron el pasado jueves por la tarde, precisó el ministro durante la entrevista.