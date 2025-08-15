Migrante guatemalteco muere por escapar de redada en EE.UU.

Medios estadounidenses reportaron que un inmigrante ilegal falleció en Los Ángeles, California, EE.UU., luego de intentar escapar de una redada contra personas que permanecen de forma ilegal en ese país. Según el relato de testigos, la víctima mortal intentó escapar corriendo rumbo a la autopista, donde fue atropellado por un carro que circulaba a alta velocidad.
Según testimonios de otros jornaleros, la presencia de la ICE causó temor entre los que estaban presentes y así como el migrante falleció al intentar escapar, otros resultaron heridos en otras circunstancias. El accidente ocurrió en la autopista 210, revelaron las autoridades de EE. UU.
Guatemalteco llevado al hospital
Reportes oficiales informaron que el migrante guatemalteco resultó gravemente herido tras ser embestido por un vehículo, por lo que los cuerpos de rescate lo trasladaron a un hospital cercano. Sin embargo, por la gravedad de los golpes y las heridas que recibió, el inmigrante falleció.
Estas acciones de ICE generaron el rechazo de varias personas en ese lugar, causando que varias de ellas llegaran al lugar del accidente para realizar una protesta pacífica. Uno de los participantes lamentó el momento en el que el trabajador decidió entrar a la carretera para escapar.
"Yo espero que esos hombres que hicieron eso hoy, no duerman bien. Y si son cristianos, espero que se pongan a rezar", reclamó una vecina.
Mientras tanto, la High Way Patrol de este Estado confirmó que está investigando lo sucedido en esta redada, para deducir las responsabilidades de la muerte del guatemalteco. Fue el Consulado de Guatemala el que confirmó la identidad del guatemalteco, según medios de California.
La víctima mortal es Roberto Carlos Montoya Valdez, de 52 años, originario del departamento de Jutiapa. Fue el codirector de la Red Nacional de Jornaleros, Pablo Alvarado, quien confirmó la identidad del inmigrante a medios locales, gracias a los datos proporcionados por el referido Consulado.