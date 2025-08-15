 Migrante guatemalteco muere por escapar de redada en EE.UU.
Nacionales

Migrante guatemalteco muere por escapar de redada en EE.UU.

El fallecido permanecía junto a otros trabajadores que esperaban a ser contratados en el parqueo de una tienda de artículos para oficina.

Compartir:
Pese al accidente de tránsito, la redada de ICE continuó en contra de los jornaleros., Medios de EE.UU.
Pese al accidente de tránsito, la redada de ICE continuó en contra de los jornaleros. / FOTO: Medios de EE.UU.

Medios estadounidenses reportaron que un inmigrante ilegal falleció en Los Ángeles, California, EE.UU., luego de intentar escapar de una redada contra personas que permanecen de forma ilegal en ese país. Según el relato de testigos, la víctima mortal intentó escapar corriendo rumbo a la autopista, donde fue atropellado por un carro que circulaba a alta velocidad.

Según testimonios de otros jornaleros, la presencia de la ICE causó temor entre los que estaban presentes y así como el migrante falleció al intentar escapar, otros resultaron heridos en otras circunstancias. El accidente ocurrió en la autopista 210, revelaron las autoridades de EE. UU.

Guatemalteco llevado al hospital

Reportes oficiales informaron que el migrante guatemalteco resultó gravemente herido tras ser embestido por un vehículo, por lo que los cuerpos de rescate lo trasladaron a un hospital cercano. Sin embargo, por la gravedad de los golpes y las heridas que recibió, el inmigrante falleció.

Estas acciones de ICE generaron el rechazo de varias personas en ese lugar, causando que varias de ellas llegaran al lugar del accidente para realizar una protesta pacífica. Uno de los participantes lamentó el momento en el que el trabajador decidió entrar a la carretera para escapar.

"Yo espero que esos hombres que hicieron eso hoy, no duerman bien. Y si son cristianos, espero que se pongan a rezar", reclamó una vecina.

Mientras tanto, la High Way Patrol de este Estado confirmó que está investigando lo sucedido en esta redada, para deducir las responsabilidades de la muerte del guatemalteco. Fue el Consulado de Guatemala el que confirmó la identidad del guatemalteco, según medios de California.

La víctima mortal es Roberto Carlos Montoya Valdez, de 52 años, originario del departamento de Jutiapa. Fue el codirector de la Red Nacional de Jornaleros, Pablo Alvarado, quien confirmó la identidad del inmigrante a medios locales, gracias a los datos proporcionados por el referido Consulado.  

Arévalo y Sheinbaum acuerdan temas de migración y seguridad

En la conferencia de prensa, ambos mandatarios afirmaron que la migración de personas es de prioridad para ambas naciones.

En Portada

México, Guatemala y Belice crean corredor biocultural de la Gran Selva Mayat
Nacionales

México, Guatemala y Belice crean corredor biocultural de la Gran Selva Maya

09:46 PM, Ago 15
Guatemaltecos dan vida y alegría a la Feria de Jocotenangot
Nacionales

Guatemaltecos dan vida y alegría a la Feria de Jocotenango

07:38 PM, Ago 15
Apertura 2025: Deportivo Mixco busca el quinto triunfo al hilot
Deportes

Apertura 2025: Deportivo Mixco busca el quinto triunfo al hilo

02:28 PM, Ago 15
Concluye la reunión entre Trump y Putin sin acuerdo sobre Ucraniat
Internacionales

Concluye la reunión entre Trump y Putin sin acuerdo sobre Ucrania

06:31 PM, Ago 15

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trumpredes socialesSeguridadNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos