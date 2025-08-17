 Procesión de la Virgen de Dolores recorre Villa Nueva
Nacionales

Recomendaciones por procesión de la Virgen de Dolores en Villa Nueva

Villa Nueva conmemorará la solemne e histórica consagración de Nuestra Señora, la Santísima Virgen de Dolores, con una procesión extraordinaria.

El cortejo procesional saldrá a las 14:00 horas desde la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Nueva, para retornar cerca de la medianoche. , Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Nueva.
El cortejo procesional saldrá a las 14:00 horas desde la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Nueva, para retornar cerca de la medianoche. / FOTO: Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Nueva.

Fieles católicos saldrán en procesión durante la tarde de este domingo 17 de agosto de 2025 en el centro del municipio de Villa Nueva, desde la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Nueva a las 14:00 horas. La Hermandad de la Santísima Virgen de Dolores de Villa Nueva informó que la actividad será para "conmemorar la solemne e histórica consagración de la Virgen de Dolores".

Para esta actividad religiosa la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) informó que desplegará personal para coordinar el tránsito vehicular, por las calles que podrían cerrarse para la elaboración de alfombras. Dalia Santos, vocera de la referida PMT compartió un mapa del municipio, destacando que el anda saldrá de la Parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en 6a. avenida, entre 4a. y 5a. calle de la zona 1.

El croquis del recorrido evidenció que el anda saldrá sobre la 5a. calle, después de rodear el parque central de Villa Nueva, para luego girar a la derecha en la 8a. avenida de la zona 1. El recorrido abarcará al menos 31 manzanas en el centro del municipio, pasando frente al Oratorio de Lourdes, Mercado Central e Iglesia El Calvario, donde comenzará el retorno.

Villa Nueva conmemorará la solemne e histórica consagración de Nuestra Señora, la Santísima Virgen de Dolores, con una procesión extraordinaria. - Redes sociales.

Recomendaciones en el tránsito

La comunicadora pidió a los conductores tomar en cuenta la información que fue compartida de forma anticipada, para estar enterados de los horarios y recorridos por el municipio, con el propósito de evitar los puntos por donde pase el anda. Asimismo, Santos pidió tener cuidado con niños y adultos de la tercera edad, especialmente, porque son los más vulnerables.

En el tema de seguridad vial, Santos precisó que se dará toda la asistencia necesaria, lo que incluye la regulación y ordenamiento del tránsito vehicular. Por esa razón, la portavoz pidió a los conductores obedecer las instrucciones de los agentes de tránsito, seguir las señales de tránsito y tomar en cuenta el croquis del recorrido.

Santos resaltó que el recorrido está programado para concluir cerca de la medianoche, por lo que pidió tomar en cuenta las medidas de prevención antes descritas.

