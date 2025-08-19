Hallan a tres personas fallecidas en vivienda de Mixco

Los cuerpos sin vida de tres personas fueron localizados en horas de la madrugada de este martes 19 de agosto en el interior de un inmueble ubicado en la sección U de la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, Guatemala.
Los Bomberos Municipales de Mixco detallaron que desde ayer habían localizado prendas de vestir manchadas con sangre, por lo que se daba seguimiento a esta situación ante posibles nuevos hallazgos.
En tanto, esta tarde fueron encontrados dentro de una vivienda los cuerpos desmembrados de tres personas.