 Hallan a tres personas fallecidas en vivienda de Mixco
Nacionales

Hallan a tres personas fallecidas en vivienda de Mixco

Durante el fin de semana se localizó ropa con sangre en el sector.

Compartir:
Tres cuerpos con señales de violencia fueron hallados en Mixco., Bomberos Municipales de Mixco
Tres cuerpos con señales de violencia fueron hallados en Mixco. / FOTO: Bomberos Municipales de Mixco

Los cuerpos sin vida de tres personas fueron localizados en horas de la madrugada de este martes 19 de agosto en el interior de un inmueble ubicado en la sección U de la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, Guatemala.

Los Bomberos Municipales de Mixco detallaron que desde ayer habían localizado prendas de vestir manchadas con sangre, por lo que se daba seguimiento a esta situación ante posibles nuevos hallazgos.

En tanto, esta tarde fueron encontrados dentro de una vivienda los cuerpos desmembrados de tres personas.

En Portada

Continúa interrupción de operaciones en Puerto Santo Tomás de Castillat
Nacionales

Continúa interrupción de operaciones en Puerto Santo Tomás de Castilla

09:39 AM, Ago 19
Mario Escobar dirigirá el Inter Miami vs. Tigres por la Leagues Cupt
Deportes

Mario Escobar dirigirá el Inter Miami vs. Tigres por la Leagues Cup

10:09 AM, Ago 19
Menor implicado en agresión contra su hermano es ubicado con familiarest
Nacionales

Menor implicado en agresión contra su hermano es ubicado con familiares

10:46 AM, Ago 19
La reina de la ketamina se declara culpable de la muerte de Matthew Perryt
Farándula

La "reina de la ketamina" se declara culpable de la muerte de Matthew Perry

10:09 AM, Ago 19

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadNoticias de GuatemalaDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos