 Zamora sigue "encarcelado injustamente", dicen entidades
Nacionales

Organizaciones señalan que Zamora sigue "injustamente encarcelado"

Organizaciones de derechos humanos recordaron este martes en redes sociales el cumpleaños del periodista guatemalteco José Rubén Zamora y reiteraron el pedido para que sea liberado.

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, en una fotografía de archivo, EFE/ Mariano Macz
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, en una fotografía de archivo / FOTO: EFE/ Mariano Macz

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín cumplió este martes 69 años, los últimos cuatro de ellos encarcelado por una detención "arbitraria", en opinión de su hijo, Ramón Zamora.

El fundador y exdirector del medio El Periódico fue detenido en julio de 2022 y desde entonces se encuentra en prisión preventiva, salvo por un pequeño lapso de tres meses donde contó con el beneficio de arresto domiciliario.

El hijo del periodista afirmó este martes que Zamora Marroquín es su "mayor ejemplo de dignidad y valentía: me recuerda que mantenerse fiel a las convicciones siempre vale la pena", y aseguró que la detención de su padre fue "arbitraria".

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) también recordaron este martes en redes sociales el cumpleaños de Zamora.

"Hoy sería un feliz cumpleaños para el conocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, pero nada más lejos de la realidad: está injustamente encarcelado. Desde aquí le decimos: José Rubén, tu lucha por la verdad sigue iluminando a quienes creemos en una Guatemala más justa. Que este nuevo año sea el de tu libertad", publicó AI en un mensaje en X.

También el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) lamentó en un mensaje que Zamora "esté pasando su 69.º cumpleaños en prisión, tras las acusaciones falsas de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias formuladas por la Fiscalía General de Guatemala en 2022".

CPJ "exige que se retiren todas las acusaciones y que Zamora sea puesto en libertad de inmediato", subrayó.

Congresista de EE. UU. se reúne con hijo de José Rubén Zamora

La congresista Norma Torres señaló que Zamora ha estado tres años detenidos mientras se presentan “cargos infundados” en su contra.

Situación de Zamora

Zamora Marroquín fue detenido en un operativo coordinado por el Ministerio Público (Fiscalía) el 29 de julio de 2022, tras lanzar fuertes críticas por corrupción días antes en las páginas de su medio contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y Miguel Martínez, un funcionario cercano al entonces gobernante.

El comunicador se encuentra acusado por lavado de dinero y obstaculización de la justicia, pero en ningún caso fue declarado culpable y los procesos judiciales en su contra se encuentran estancados.

Un año antes de su detención, el periodista, con más de treinta años de trayectoria, recibió de manos del Rey Felipe VI de España el premio a medio destacado de Iberoamérica por la labor realizada de su matutino El Periódico en Guatemala.

La cúpula del Ministerio Público, que gestionó la orden judicial para su detención, se encuentra sancionada bajo señalamientos de corrupción por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

El medio fundado por el periodista, El Periódico, publicó durante casi tres décadas, hasta su cierre en 2023, miles de investigaciones de corrupción estatal y fue trascendental para la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015).

