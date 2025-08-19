PNC captura a dos fiscales del MP en Huehuetenango

Agentes de la Sección de Asuntos Internos de Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) dieron cumplimiento a dos ordenes de aprehensión en contra de dos fiscales del Ministerio Público (MP) de Huehuetenango, la noche de este martes 19 de agosto.
Se trata de la agente fiscal Liliana "N", de la Fiscalía de Distrito de Huehuetenango y el auxiliar fiscal, Rudy "N", detenidos en Huehuetenango, quienes son requeridos por un Juzgado de Instancia Penal de la ciudad de Guatemala por los delitos de Incumplimiento de deberes y Denegación de Justicia.
La orden de captura fue emitida el 17 de agosto pasado, de acuerdo con información de la Policía se trata de un caso donde la víctima fue un niño de 9 años, quien murió atropellado, precisamente por la agente fiscal detenida, mientras que el agente fiscal no cumplió con las responsabilidades legales que tenía que cumplir respecto al caso.
Por su parte el Ministerio Público detalló que la Fiscalía de Asuntos Internos presentó imputaciones contra dos auxiliares fiscales del Ministerio Público, por su presunta responsabilidad en la comisión de tres delitos.
A Norma P., auxiliar fiscal de la Fiscalía de Distrito de Huehuetenango, se le acusa de incumplimiento de deberes, denegación de justicia y uso de documentos falsificados.
Ella se encontraba de turno en el Hospital Nacional el 14 de abril de 2025 y, dolosamente, a sabiendas de que la agente fiscal Evelina C. atropelló y causó la muerte de un niño en Santa Bárbara, ordenó la entrega del cadáver sin que se le practicara necropsia y elaboró una razón falsa del motivo para guardar la identidad de la responsable.
A Rudy G., auxiliar fiscal asignado a la Agencia Fiscal en Santa Bárbara, se le sindica de incumplimiento de deberes y denegación de justicia, por no diligenciar la identificación y detención de la responsable del accidente ocurrido en aldea El Chico, de esa jurisdicción.
