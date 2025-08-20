Exdiputado Juracán es liberado por medidas sustitutivas

El exdiputado Leocadio Juracán recobró su libertad este miércoles 20 de agosto luego de que un Juzgado del departamento de Izabal lo ligó a proceso penal y lo benefició con medidas sustitutivas.
El exparlamentario, quien también es dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), explicó el pasado lunes tras finalizar la audiencia de primera declaración que únicamente fue procesado por usurpación agravada, pese a que inicialmente se le atribuían cuatro delitos. Durante la diligencia no se permitió el ingreso de periodistas a la sala.
Juracán fue detenido la semana pasada en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando se disponía a viajar hacia Sudáfrica para participar en una conferencia internacional. En dicho evento, se abordarían temas relacionados con la gobernanza del territorio y la búsqueda de justicia plena y equitativa para los pueblos.
El exlegislador, quien ocupó una curul en el Congreso de la República durante el periodo 2016-2020, ha estado vinculado históricamente a movimientos sociales y campesinos, en particular desde su rol en el CCDA.
Ahora, con la decisión del juzgado de Izabal, deberá enfrentar el proceso judicial bajo medidas sustitutivas mientras el Ministerio Público profundiza con las investigaciones para determinar si existen elementos suficientes que lo lleven a debate oral y público.
* Le puede interesar:
Autoridades indígenas respaldan a exdiputado
En conferencia de prensa, autoridades indígenas de distintos pueblos se pronunciaron el pasado lunes en respaldo al exdiputado Leocadio Juracán, quien enfrenta un proceso judicial en Izabal.
Los representantes señalaron que evalúan solicitar medidas cautelares a nivel internacional, ante lo que consideran un patrón de criminalización en contra de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.
Los líderes también advirtieron que el país atraviesa un estancamiento en la resolución de los conflictos agrarios y reclamaron el cese de los desalojos, situaciones que calificaron como acciones que ponen en riesgo a comunidades indígenas y campesinas.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7