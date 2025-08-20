 Automovilistas mueren en ataques armados: última hora
Nacionales

Automovilistas mueren tras ataques armados

Los hechos de violencia ocurrieron en Villa Canales y San Juan Sacatepéquez.

Compartir:
El lugar donde ocurrió el ataque armado en Villa Canales., Bomberos Voluntarios
El lugar donde ocurrió el ataque armado en Villa Canales. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Dos conductores de vehículos murieron como resultado de ataques armados que se registraron entre la noche del martes 19 de agosto y la madrugada del miércoles 20 de agosto en diferentes puntos del departamento de Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que el primero de los incidentes ocurrió frente al lote 40 del sector 2, asentamiento La Línea, en la ruta que conduce hacia la aldea El Zapote, en el municipio de Villa Canales, donde fue atacado un hombre que conducía un picop.

El paciente presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y, al ser evaluado por los técnicos en urgencias médicas, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

El automóvil donde permanecía el cuerpo de la víctima fue encontrado colisionado contra un árbol, pues ante el ataque esta persona perdió el control del volante y salió de la carretera.

El conductor fue identificado como Marvin Estuardo Ochoa, de 39 años.

Segundo ataque contra un conductor

Un segundo ataque ocurrió en el caserío Pacajay, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, donde el conductor de un carro tipo sedán fue agredido con arma de fuego por personas desconocidas.

"Los Bomberos Voluntarios evaluaron signos vitales a un hombre quien presentaba heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, quedando fallecido en el interior de un carro", explicó Leandro Amado, vocero de la institución.

Agregó que la víctima mortal fue identificada como Rigoberto Cante Chamalé, de 46 años de edad.

 El vehículo en el que se movilizaba esta persona quedó empotrado contra un cerco que rodeaba un área de vegetación.

Foto embed
El vehículo donde viajaba el conductor atacado quedó empotrado en un área de San Juan Sacatepéquez. - Bomberos Voluntarios

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a ambas escenas del crimen con el fin de realizar las diligencias correspondientes. En estas áreas se lleva a cabo la búsqueda de posibles evidencias y se gestiona el traslado de los cuerpos de las víctimas hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

En Portada

Exdiputado Juracán sale de prisión por contar con medidas sustitutivast
Nacionales

Exdiputado Juracán sale de prisión por contar con medidas sustitutivas

08:40 AM, Ago 20
Xelajú MC asegura su pase a cuartos de final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Xelajú MC asegura su pase a cuartos de final de la Copa Centroamericana

06:49 AM, Ago 20
Video muestra insólito accidente en Antigua Guatemalat
Nacionales

Video muestra insólito accidente en Antigua Guatemala

08:01 AM, Ago 20
Motoladrones atacan a conductor en el paso a desnivel Tecún Umán y el video se hace viralt
Nacionales

Motoladrones atacan a conductor en el paso a desnivel Tecún Umán y el video se hace viral

07:34 AM, Ago 20

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadNoticias de GuatemalaDonald TrumpCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos