Automovilistas mueren en ataques armados: última hora

Dos conductores de vehículos murieron como resultado de ataques armados que se registraron entre la noche del martes 19 de agosto y la madrugada del miércoles 20 de agosto en diferentes puntos del departamento de Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios indicaron que el primero de los incidentes ocurrió frente al lote 40 del sector 2, asentamiento La Línea, en la ruta que conduce hacia la aldea El Zapote, en el municipio de Villa Canales, donde fue atacado un hombre que conducía un picop.
El paciente presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y, al ser evaluado por los técnicos en urgencias médicas, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.
El automóvil donde permanecía el cuerpo de la víctima fue encontrado colisionado contra un árbol, pues ante el ataque esta persona perdió el control del volante y salió de la carretera.
El conductor fue identificado como Marvin Estuardo Ochoa, de 39 años.
Segundo ataque contra un conductor
Un segundo ataque ocurrió en el caserío Pacajay, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, donde el conductor de un carro tipo sedán fue agredido con arma de fuego por personas desconocidas.
"Los Bomberos Voluntarios evaluaron signos vitales a un hombre quien presentaba heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, quedando fallecido en el interior de un carro", explicó Leandro Amado, vocero de la institución.
Agregó que la víctima mortal fue identificada como Rigoberto Cante Chamalé, de 46 años de edad.
El vehículo en el que se movilizaba esta persona quedó empotrado contra un cerco que rodeaba un área de vegetación.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a ambas escenas del crimen con el fin de realizar las diligencias correspondientes. En estas áreas se lleva a cabo la búsqueda de posibles evidencias y se gestiona el traslado de los cuerpos de las víctimas hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.