Hoteles que rodean el lago Atitlán contaminan sus aguas

La mayoría de los hoteles que rodean el lago Atitlán, uno de los destinos turísticos más importantes de Guatemala, contaminan sus aguas, aseguró este miércoles 20 de agosto el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
La cartera de Ambiente dijo en un comunicado que ha aplicado sanciones administrativas a los hoteles tras realizar una evaluación que arrojó que entre los "parámetros incumplidos" sobresale la contaminación del lago con "sólidos", además de "nitrógeno total" y "coliformes fecales", entre otras sustancias.
En total, el ministerio realizó 42 inspecciones aleatorias para determinar que el 95 % de las evaluaciones (en su mayoría a hoteles) contaminan el lago, visitado anualmente por miles de personas. Las inspecciones tuvieron lugar en julio pasado, añadió la cartera de Ambiente y Recursos Naturales.
"Reafirmamos la disposición a brindar asistencia técnica a empresas y municipalidades para mejorar sus procesos y tecnologías, a fin de cumplir con los estándares ambientales necesarios para proteger el invaluable lago de Atitlán", destacó la entidad.
Alertas por riesgo para el lago de Atitlán
Desde hace varios años decenas de ambientalistas han alertado sobre la posible contaminación que sufre el lago de Atitlán, ubicado en el departamento de Sololá, en el oeste de Guatemala.
El principal temor de los ambientalistas es que llegue a los mismos niveles de contaminación que el lago Amatitlán, ubicado en el centro del país, que tiene desde hace varios años un color verdoso producto del alto grado de nitrógeno y de cianobacterias que liberan toxinas.
Debido a ello, expertos en el tema no recomiendan nadar, la pesca o ingresar al lago de Amatitlán, mientras que el lago de Atitlán no cuenta aún con restricciones.
Junto a Tikal y la ciudad colonial de Antigua Guatemala, el lago de Atitlán es uno de los atractivos turísticos más llamativos de Guatemala, que anualmente es visitado por turistas nacionales y extranjeros.