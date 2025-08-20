Ministerio Público busca adquirir vehículos blindados

El Ministerio Público (MP) busca adquirir dos vehículos blindados con capacidad de resistir calibres de fusil, los cuales serán asignados al Departamento de Seguridad de la institución.
Según la información relacionada con el evento a cargo del Departamento de Eventos de Cotización y Licitación, se trata de dos unidades vehiculares tipo picop con doble cabina, seis cilindros, tracción 4 x 4, transmisión automática y que utilicen el tipo de combustible diésel.
Entre las especificaciones técnicas, se detalla que deberá contar con aire acondicionado, ser modelo 2025 como mínimo o 2026 como máximo, contar con motor de 3 mil centímetros cúbicos como mínimo a 4 mil 500 centímetros cúbicos como máximo y turbo intercooler.
En cuanto a los caballos de fuerza, se menciona que deben ser 170 como mínimo y tener frenos que cumplan con lo requerido para soportar el peso del blindaje incorporado, describiendo el sistema a utilizar.
Específicamente sobre el blindaje, se detalló que este será "nivel 7", o su equivalente como mínimo, con capacidad de resistir los calibres 7.62 x 51 mm y 5.56 x 45 mm. De igual forma, que incluya todos los vidrios polarizados en color oscuro, de tal forma que no permita que se pueda ver a los tripulantes.
Cuestionan compra de armas en el MP
En cuanto al tema de las compras de carabinas y chalecos antibalas que ha realizado el MP para el área de seguridad, el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) cuestionó hace algunas semanas a las autoridades de la institución los motivos por los cuales se realizó la adquisición de armas para lo que calificó como un "mini ejército en el MP".
Sobre ello, la directora financiera de la entidad, Fulvia Ruiz, dijo que más de 600 miembros a cargo de la seguridad de la institución no contaban con armamento para defender al personal ante cualquier situación.
Por su parte, Jonas Rodolfo Hernández, director administrativo del MP, expuso que son 1 mil 641 elementos de seguridad con los que se cuenta para la protección de inmuebles y acompañamiento en asuntos de allanamientos para protección del área fiscal.
De la misma manera, Chic mencionó que ha observado que la seguridad de uno de los fiscales de la FECI porta armas similares a las que compró el MP. Sobre ello, el secretario del MP respondió que depende el análisis de riesgo del fiscal se le otorga seguridad.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7