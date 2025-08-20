 Saquean camiones en Santa Lucía Cotzumalguapa
Nacionales

Saquean camiones en Santa Lucía Cotzumalguapa

En dos hechos distintos, pobladores saquearon un camión de bebidas y otro de cemento en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Dos hechos distintos ocurrieron en Santa Lucía Cotzumalguapa.
Dos hechos distintos ocurrieron en Santa Lucía Cotzumalguapa. / FOTO: Captura de pantalla

La tarde de este miércoles 20 de agosto se registraron dos hechos de tránsito del transporte pesado, en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, en ambos hechos pobladores saquearon un camión de jugos y otro camión que transportaba cemento.

En el kilómetro 90, la pesada carga de un tráiler, provocó que parte de la mercadería se cayera en la carretera,  el conductor se vio obligado a detener el transporte, ya que la estructura presentaba daños tras la caída de los jugos.

De acuerdo con la transmisión de Noticiero TLN, Canal 34 Telemaya, los pobladores llegaron de inmediato a recoger las latas de jugo; sin embargo, un grupo de personas subió al tráiler y comenzó a bajar el producto que permanecía en el transporte. 

Aunque algunos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encontraban en el lugar, no pudieron controlar a la aglomeración de personas que incluso peleaban por llevarse el producto a casa. 

El conducto del camión se vio obligado a arrancar el tráiler y huir del lugar, para evitar que continuará el saqueo. 

En otro hecho un camión que transportaba cemento volcó en el kilómetro 103 de Santa Lucía Cotzumalguapa, lugar conocido como Popoyá. 

Mientras unas personas ayudaban al piloto a sacarlo de la cabina, otras personas aprovecharon para llevarse los sacos de cemento.


En el lugar el tránsito es lento en ambos sentidos.

Detienen a 25 migrantes guatemaltecos y de otras nacionalidades en EE. UU.

Los detenidos son obreros de construcción que fueron interceptados por agentes de inmigración en distintos puntos de Pensilvania.

Autoridades abordan operación del oleoducto y refinería del campo petrolero Xant
Autoridades abordan operación del oleoducto y refinería del campo petrolero Xan

05:37 PM, Ago 20
Cobán Imperial destituye al técnico mexicano José Luis Trejot
Cobán Imperial destituye al técnico mexicano José Luis Trejo

05:55 PM, Ago 20
Visita de vicepresidenta de Guatemala a Ecuador: Niñez en agendat
Visita de vicepresidenta de Guatemala a Ecuador: Niñez en agenda

04:36 PM, Ago 20
Paquete Nodal: salón de fiestas guatemalteco organiza bodas en menos de un mest
Paquete Nodal: salón de fiestas guatemalteco organiza bodas en menos de un mes

03:20 PM, Ago 20

