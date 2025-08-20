Saquean camiones en Santa Lucía Cotzumalguapa

La tarde de este miércoles 20 de agosto se registraron dos hechos de tránsito del transporte pesado, en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, en ambos hechos pobladores saquearon un camión de jugos y otro camión que transportaba cemento.
En el kilómetro 90, la pesada carga de un tráiler, provocó que parte de la mercadería se cayera en la carretera, el conductor se vio obligado a detener el transporte, ya que la estructura presentaba daños tras la caída de los jugos.
De acuerdo con la transmisión de Noticiero TLN, Canal 34 Telemaya, los pobladores llegaron de inmediato a recoger las latas de jugo; sin embargo, un grupo de personas subió al tráiler y comenzó a bajar el producto que permanecía en el transporte.
Aunque algunos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encontraban en el lugar, no pudieron controlar a la aglomeración de personas que incluso peleaban por llevarse el producto a casa.
El conducto del camión se vio obligado a arrancar el tráiler y huir del lugar, para evitar que continuará el saqueo.
En otro hecho un camión que transportaba cemento volcó en el kilómetro 103 de Santa Lucía Cotzumalguapa, lugar conocido como Popoyá.
Mientras unas personas ayudaban al piloto a sacarlo de la cabina, otras personas aprovecharon para llevarse los sacos de cemento.
En el lugar el tránsito es lento en ambos sentidos.