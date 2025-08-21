 Colisión Múltiple: Complicaciones en ruta Interamericana
Nacionales

Múltiple colisión genera complicaciones para circular en ruta Interamericana

Un bus y tres vehículos chocaron en el kilómetro 21.

En el accidente se vieron involucrados los conductores de un bus y tres carros., Bomberos Voluntarios
En el accidente se vieron involucrados los conductores de un bus y tres carros. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Serias complicaciones para transitar se observan este jueves 21 de agosto en el área de la ruta Interamericana debido a un accidente múltiple que se registró en horas de la madrugada en el kilómetro 21, en jurisdicción del municipio de Mixco, Guatemala. El percance ocurrió en los carriles que conducen hacia la calzada Roosevelt.

De acuerdo con información de los Bomberos Voluntarios, en el hecho se vieron involucrados los conductores de un autobús extraurbano y tres vehículos particulares. 

Por causas no establecidas, los automovilistas perdieron el control de los volantes y se vieron envueltos en esta situación que dejó a dos personas heridas y múltiples daños materiales.

Las fotografías compartidas por los cuerpos de socorro y autoridades de tránsito acerca de este incidente muestran que uno de los carros quedó empotrado en la base de una pasarela. El resto, permanecía en los alrededores ocupando al menos dos carriles.

Atienden a tripulantes de vehículo

El oficial Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que al centro de llamadas de la institución ingresaron múltiples alertas donde se informaba sobre un aparatoso accidente de tránsito en la ruta Interamericana.

En seguimiento a estas llamadas fueron trasladados hacia el referido sector los elementos de la 2ª, 3ª, 22ª y 100ª compañías a bordo de varias unidades de emergencia para poder brindarles asistencia a las personas afectadas.

Los técnicos en urgencias médicas auxiliaron a los tripulantes de los vehículos y trasladaron a uno de ellos a la emergencia del hospital Roosevelt debido a que presentaba heridas de consideración.

También la entidad de socorro procedió a notificar a las autoridades para señalizar el área y con ello evitar más accidentes.

Mientras tanto, Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, informó que el personal de esa entidad también apoyó en el seguimiento de este hecho vial y se encargó de asistir al piloto de uno de los vehículos involucrados en el lugar, ya que presentaba traumas en distintas partes del cuerpo.

