Cierre del puente Mocá en ruta CA-2 Occidente por lluvias

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que derivado de las fuertes lluvias de la temporada se registraron daños en uno de los extremos del puente Mocá, ubicado en el kilómetro 132 de la ruta CA-2 Occidente. Específicamente se vio afectado el tramo entre RD-ESC-27, desvío de Tiquisate, Escuintla, y RD-SCH-14, desvío Chicacao, Suchitepéquez.
Por medio de un comunicado, la Unidad Ejecutora de Covial indicó que el paso sobre la referida estructura fue cerrado como medida de precaución para evitar riesgos para los usuarios.
Según detalló la institución, un equipo técnico está en proceso para llegar al lugar y realizar la evaluación respectiva con el fin de establecer los daños ocasionados y así determinar las acciones a seguir como parte de la atención de la emergencia.
Habilitan puente paralelo
Tomando en cuenta la implicación que el cierre del puente Mocá tiene en el tramo mencionado, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) indicó que trasladó brigadas hacia el área afectada.
"Ya se encuentran presentes regulando el paso sobre el puente que se encuentra a un costado del puente en mención. Se ha instalado un carril reversible debidamente señalizado, el cual permite el paso seguro y fluido por la ruta", expuso la entidad.
Asimismo, hizo un llamado a los usuarios de la vía para circular con precaución y reducir la velocidad al acercarse al sector afectado.
Ministro explica seguimiento de emergencia
El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, aseguró que se analizan tres opciones por la emergencia en el puente Mocá. Una de estas sería reparar anexando al puente existente, la segunda consiste en colocar un puente paralelo y demoler el existente por lo daños que presenta; y la tercera, actuar basándose en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
El funcionario dijo que desde hace semana se estaba dando seguimiento a la estructura del puente, la cual fue dañada tras ser impactada por un vehículo del transporte pesado, pero con las lluvias se agravó el problema.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7