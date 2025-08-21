Enade 2025: Oportunidades en inversión extranjera directa

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) llevó a cabo el lanzamiento del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) 2025, un foro anual que se realiza en conjunto con el sector productivo guatemalteco y permite presentar y abordar temas de interés nacional.
Juan Monge, presidente del Comité Organizador, dio la bienvenida en el evento de presentación e indicó que la actividad se llevará a cabo el jueves 9 de octubre, a partir de las 14:00 horas, en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real.
"El Enade se ha consolidado como el evento empresarial más importante de Centroamérica. Es el foro más incluyente y participativo, organizado de forma anual por Fundesa", dijo.
Agregó que su implementación es el inicio de un proceso que inspira y genera el compromiso con todos los sectores y compartió que este año el tema central será: "Estamos en Todo, porque tenemos los recursos y el potencial para aumentar la inversión extranjera directa".
El directivo resaltó que Guatemala ofrece una combinación única de estabilidad macroeconómica, ubicación estratégica y ventajas competitivas. De igual forma, cuenta con más de 20 años con un tipo de cambio estable, una inflación baja, de 1.7% en 2024, y una deuda pública moderada del 27% del Producto Interno Bruto (PIB).
También señaló que el país tiene la fuerza laboral más joven de la región, abundantes recursos renovables y acceso preferencial a más de 1 mil 500 millones de consumidores gracias a 15 tratados de libre comercio.
Tomando estos aspectos como base, Monge explicó que en los últimos seis meses se han realizado conversatorios para discutir con representantes del Gobierno y la sociedad civil las propuestas concretas en materia de infraestructura, logística, energía y certeza jurídica.
"Como empresarios, reconocemos que para materializar este potencial tenemos que seguir trabajando en modernizar la infraestructura productiva y exigir el cumplimiento de lo que establece la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria e implementar la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios, que representa un paso decisivo para transformar la competitividad del país", añadió el presidente.
Acerca del Enade 2025
El Enade 2025, donde se abordarán temas de empleo y oportunidades a través de la atracción de inversión extranjera, busca reunir a empresarios, funcionarios públicos, sindicalistas, cooperativistas, líderes de sociedad civil, cuerpo diplomático y representantes de otros sectores.
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, amplió los detalles sobre el programa para este año y compartió que el evento contará con la ponencia de Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana; y Pippa Malmgren, economista, asesora en geopolítica y experta en tecnología.
Las entradas para ser parte de este evento ya están a la venta. Los organizadores compartieron que se puede obtener mayor información al respecto de cómo asistir al evento visitando el sitio https://www.ticketasa.gt.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.