Mujer en Escuintla con 11 Órdenes de Captura por Extorsión

Mujer detenida en Escuintla tiene 11 órdenes de captura por extorsión

Las fuerzas de seguridad han rechazado la cifra de personas recapturadas, que han sido beneficiadas por las autoridades de Justicia.

Mujer recapturada en Escuintla con 11 órdenes de captura., PNC
Mujer recapturada en Escuintla con 11 órdenes de captura. / FOTO: PNC

Una mujer fue recapturada este jueves, 21 de agosto, por investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), señalada como presunta extorsionista. La detención ocurrió esta mañana en el municipio de Palín, en Escuintla. 

El inspector Edwin Monroy explicó que en contra de esta mujer pesan al menos 11 órdenes de captura más por el delito de extorsión. Asimismo, la institución de seguridad ciudadana explicó que se trata de otra recaptura, cifra que ha ido en aumento. 

Aumenta cifra de recapturados

Recientemente, las autoridades de las fuerzas de seguridad se pronunciaron por el tema de las recapturas que se realizan con frecuencia por parte de agentes de la Policía Nacional Civil.

El director de esa institución, David Custodio Boteo, hizo referencia a un reciente caso de un hombre, capturado en flagrancia por la PNC por herir con arma de fuego a dos personas, y constataron que días antes también había sido capturado por portación ilegal de armas.

Aseguró que esa institución está comprometida con la seguridad y que está realizando su labor; sin embargo, requiere mayor rigor por parte del sistema de justicia para evitar este tipo de situaciones.

A su vez, indicó que la Ley de aceptación de cargos ha apoyado "más al criminal que a la sociedad", ya que asegura que el 100 % de las personas capturadas por portación ilegal de armas, que estarían vinculadas con otros delitos contra la vida, son beneficiados por esta ley y recuperan su libertad.

