Cacif denuncia deterioro de la red vial

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado para referirse al cierre del puente Mocá, ubicado en la ruta CA-2 Occidente.
"El cierre del puente Mocá refleja el deterioro alarmante de la red vial nacional. Las consecuencias ya no son aisladas: accidentes de tránsito, retrasos en la movilidad, acceso limitado a servicios básicos y mayores costos de transporte afectan todos los días a los guatemaltecos.", señaló el Cacif.
El Comité Coordinador agregó que la infraestructura no es solo un tema económico: "Es un pilar de la vida diaria. Sin caminos transitables, las personas quedan incomunicadas, las micro, pequeñas y medianas empresas pierden competitividad y las oportunidades de desarrollo se ven limitadas.", añadió.
El Cacif destacó además que de julio, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) presenta apenas un 34% de ejecución presupuestaria, cuando debería estar en 58%.
Mientras los gastos corrientes llegan al 43%, el gasto de capital destinado a inversión en infraestructura apenas alcanza el 27%. .
El sector privado hizo un llamado urgente a las autoridades a ejecutar los recursos con eficiencia y transparencia para el mantenimiento vial y reiteró la necesidad de implementar de manera prioritaria la Ley de Infraestructura Vial, como una solución estructural y sostenible que permita ejecutar proyectos estratégicos - como las carreteras CA y el anillo metropolitano.
Evaluación y trabajos
La Unidad de Conservación Vial (COVIAL) han realizado una evaluación de las condiciones del y han establecido las acciones necesarias para habilitar a la brevedad esta estructura.
De acuerdo al informe de los profesionales, tras la evaluación, se realizarán los siguientes trabajos este 25 de agosto:
- Colocación de torres de apuntalamiento en la base del puente.
- Elevación de la estructura con sistemas hidráulicos para restablecer su nivel original.
- Sustitución de los elementos metálicos que presentan daños.
- Evaluación exhaustiva de la losa del puente para detectar y reparar posibles grietas o fisuras.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*