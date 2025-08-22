 Cacif denuncia deterioro de la red vial
Nacionales

Cacif denuncia deterioro de la red vial

El Cacif se pronunció por el cierre del puente Mocá, en la ruta CA-2 Occidente.

El puente Mocá fue cerrado por prevención desde la noche del miércoles 20 de agosto., CIV
El puente Mocá fue cerrado por prevención desde la noche del miércoles 20 de agosto. / FOTO: CIV

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado para referirse al cierre del puente Mocá,  ubicado en la ruta CA-2 Occidente

"El cierre del puente Mocá refleja el deterioro alarmante de la red vial nacional. Las consecuencias ya no son aisladas: accidentes de tránsito, retrasos en la movilidad, acceso limitado a servicios básicos y mayores costos de transporte afectan todos los días a los guatemaltecos.", señaló el Cacif. 

El Comité Coordinador agregó que la infraestructura no es solo un tema económico: "Es un pilar de la vida diaria. Sin caminos transitables, las personas quedan incomunicadas, las micro, pequeñas y medianas empresas pierden competitividad y las oportunidades de desarrollo se ven limitadas.", añadió. 

El Cacif destacó además que de julio, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) presenta apenas un 34% de ejecución presupuestaria, cuando debería estar en 58%.

Mientras los gastos corrientes llegan al 43%, el gasto de capital destinado a inversión en infraestructura apenas alcanza el 27%. .

El sector privado hizo un llamado urgente a las autoridades a ejecutar los recursos con eficiencia y transparencia para el mantenimiento vial y reiteró la necesidad de implementar de manera prioritaria la Ley de Infraestructura Vial, como una solución estructural y sostenible que permita ejecutar proyectos estratégicos - como las carreteras CA y el anillo metropolitano.

Evaluación y trabajos

La Unidad de Conservación Vial (COVIAL) han realizado una evaluación de las condiciones del  y han establecido las acciones necesarias para habilitar a la brevedad esta estructura.

De acuerdo al informe de los profesionales, tras la evaluación, se realizarán los siguientes trabajos este 25 de agosto:

  • Colocación de torres de apuntalamiento en la base del puente.
  • Elevación de la estructura con sistemas hidráulicos para restablecer su nivel original.
  • Sustitución de los elementos metálicos que presentan daños.
  • Evaluación exhaustiva de la losa del puente para detectar y reparar posibles grietas o fisuras.
Concluye evaluación de daños del puente Mocá, en ruta CA-2 Occidente

El Ministerio de Comunicaciones anuncia acciones para habilitar a la brevedad el puente Mocá en la ruta CA-2 Occidente.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*

