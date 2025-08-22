Concluye evaluación de daños del puente Mocá, en ruta CA-2 Occidente

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó la tarde de este viernes 22 de agosto, que la Unidad de Conservación Vial (COVIAL) han realizado una evaluación de las condiciones del puente Mocá, ubicado en la ruta CA-2 Occidente y han establecido las acciones necesarias para habilitar a la brevedad esta estructura.
El paso sobre la referida estructura desvío de Tiquisate, Escuintla, y RD-SCH-14, desvío Chicacao, Suchitepéquez, fue cerrado como medida de precaución para evitar riesgos para los usuarios.
De acuerdo al informe de los profesionales, tras la evaluación, se realizarán los siguientes trabajos este 25 de agosto:
- Colocación de torres de apuntalamiento en la base del puente.
- Elevación de la estructura con sistemas hidráulicos para restablecer su nivel original.
- Sustitución de los elementos metálicos que presentan daños.
- Evaluación exhaustiva de la losa del puente para detectar y reparar posibles grietas o fisuras.
Mientras se realiza esta obra, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) apoya en el lugar para el paso vehicular, indicó la cartera.
Seguimiento de emergencia
El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, aseguró que se analizan tres opciones por la emergencia en el puente Mocá. Una de estas sería reparar anexando al puente existente, la segunda consiste en colocar un puente paralelo y demoler el existente por lo daños que presenta; y la tercera, actuar basándose en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
El funcionario dijo que desde hace semana se estaba dando seguimiento a la estructura del puente, la cual fue dañada tras ser impactada por un vehículo del transporte pesado, pero con las lluvias se agravó el problema.
Con información de Juan Carlos Chanta y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89,7*