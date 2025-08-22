 Motines son reacción de pandillas ante proceso de retomar control en cárceles, según Arévalo
"No tienen la libertad de acción que tenían antes", aseguró el mandatario con respecto a los reos.

Presidente Bernardo Arévalo , Omar Solís.
Presidente Bernardo Arévalo / FOTO: Omar Solís.

El presidente Bernardo Arévalo se refirió a la situación que se registra este viernes 22 de agosto en las cárceles de Fraijanes 2, ubicada en el municipio del mismo nombre; y El Boquerón, en Santa Rosa, donde los privados de libertad se amotinaron y mantienen retenidos a guardias del Sistema Penitenciario.

Según el gobernante, esta situación es una reacción de las pandillas al control que, de acuerdo con sus palabras, está retomando el Ministerio de Gobernación en las prisiones del país. "No tienen la libertad de acción que tenían antes", agregó.

A criterio de Arévalo, la cartera de Gobernación resolverá la situación de los rehenes, "como se han resuelto en ocasiones anteriores", expresó.

