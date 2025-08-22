TSE confirma inscripción de dos nuevos partidos políticos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer este viernes 22 de agosto que han quedado formalmente inscritos dos nuevos partidos políticos, que se suman a los 26 ya existentes en Guatemala y que podrían participar en las Elecciones Generales de 2027.
Se trata de las agrupaciones Servir y Fuerza por Guatemala, que ya figuran en las anotaciones de la Dirección General del Registro de Ciudadanos, de acuerdo con los avisos respectivos publicados hoy en el diario oficial por el órgano electoral.
"En el Departamento de Organizaciones Políticas de la Dirección General del Registro de Ciudadanos quedó inscrito el partido político SERVIR, en partida número dos guion dos mil veinticinco (2-2025) de fecha dieciocho de agosto de dos mil veinticinco, a folio treinta y siete (37) del Libro dieciséis (16) de Inscripción de Partidos Políticos", se detalla en uno de los avisos.
En el segundo, se expone que el partido político Fuerza por Guatemala, con siglas FG, quedó inscrito en la partida número tres guion dos mil veinticinco (3-2025) de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinticinco, a olio treinta y ocho (38) del Libro dieciséis (16) de Inscripción de Partidos Políticos.
En ambas publicaciones se agrega que, atendiendo a las disposiciones legales correspondientes, se difunden a través del Diario de Centro América en agosto de 2025.
Los avisos están firmados por Sergio Escobar, titular de la referida dirección; y María Cordón, secretaria de esa unidad del TSE.
Organizaciones políticas en formación
Según el Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, hasta agosto de 2024 se registraban siete comités cívicos en formación en el país, con el objetivo de participar en las elecciones del año 2027. La entidad electoral indicó que esa cantidad se suma a los 27 partidos que actualmente se encuentran activos en el país.
El máximo tribunal electoral agregó que hasta el 5 de junio del año pasado se tenían 30 partidos políticos formalmente establecidos; Sin embargo, tres agrupaciones quedaron suspendidas después de esa fecha, por no lograr el 5% mínimo de votos requeridos en los comicios pasados.
Dentro de los partidos que quedaron suspendidos están el Partido de Avanzada Nacional (PAN), el Partido Republicano y el Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación).
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7