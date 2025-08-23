 Temblor de 5.7 grados sacude el país sin causar daños
Nacionales

Temblor de 5.7 grados sacude el país sin causar daños

El Instituto Nacional de Sismología,Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que el fenómeno ocurrió a las 3:14:27 horas.

Compartir:
Las autoridades no reportaron daños por el movimiento sísmico.
TEMBLOR / FOTO: Archivo.

La madrugada de este sábado 23 de agosto de 2025 se produjo un temblor de 5.7 grados, reportado como sensible en varios departamentos del país. El Instituto Nacional de Sismología,Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que el fenómeno ocurrió a las 3:14:27 horas. 

Sin embargo, el ente de prevención no reportó daños, ni personas afectadas por el movimiento telúrico. El epicentro se ubicó frente a las costas de Guatemala y El Salvador, en el Océano Pacífico.  

Tras el sismo, Conred hizo un llamado a la calma y pidió tomar las precauciones necesarias como poner en práctica el plan familiar de respuesta. Asimismo, la vocera, Valeria Urizar, pidió atender las recomendaciones de las autoridades.

La entidad añadió que, de ser necesario, se debe evacuar a un lugar seguro y solicitó mantenerse informados por medios oficiales. En caso de emergencia pidió activar el sistema Conred llamando al número de teléfono 119. 

Más temblores en la madrugada

El Insivumeh reportó un segundo temblor a las 3:38:37 horas en el territorio nacional. Según el ente científico, este temblor fue de 4 grados y su epicentro tuvo origen en el departamento de Jutiapa.  

Este movimiento sísmico tampoco dejó daños materiales o personales. Los Bomberos Voluntarios hicieron un llamado para reportar cualquier emergencia al número de teléfono 122.

En Portada

Concluye evaluación de daños del puente Mocá, en ruta CA-2 Occidentet
Nacionales

Concluye evaluación de daños del puente Mocá, en ruta CA-2 Occidente

06:53 PM, Ago 22
Donación de vehículos de Taiwán impulsa el programa Mano a Manot
Nacionales

Donación de vehículos de Taiwán impulsa el programa Mano a Mano

09:14 PM, Ago 22
Tena da a conocer convocatoria para partidos ante El Salvador y Panamát
Deportes

Tena da a conocer convocatoria para partidos ante El Salvador y Panamá

07:46 PM, Ago 22
El campeón Antigua derrota al líder Mixco y le quita el invicto t
Deportes

El campeón Antigua derrota al líder Mixco y le quita el invicto

09:03 PM, Ago 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoLiga NacionalSeguridadredes socialesCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos