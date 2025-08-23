Temblor de 5.7 grados sacude el país sin causar daños

La madrugada de este sábado 23 de agosto de 2025 se produjo un temblor de 5.7 grados, reportado como sensible en varios departamentos del país. El Instituto Nacional de Sismología,Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que el fenómeno ocurrió a las 3:14:27 horas.
Sin embargo, el ente de prevención no reportó daños, ni personas afectadas por el movimiento telúrico. El epicentro se ubicó frente a las costas de Guatemala y El Salvador, en el Océano Pacífico.
Tras el sismo, Conred hizo un llamado a la calma y pidió tomar las precauciones necesarias como poner en práctica el plan familiar de respuesta. Asimismo, la vocera, Valeria Urizar, pidió atender las recomendaciones de las autoridades.
La entidad añadió que, de ser necesario, se debe evacuar a un lugar seguro y solicitó mantenerse informados por medios oficiales. En caso de emergencia pidió activar el sistema Conred llamando al número de teléfono 119.
Más temblores en la madrugada
El Insivumeh reportó un segundo temblor a las 3:38:37 horas en el territorio nacional. Según el ente científico, este temblor fue de 4 grados y su epicentro tuvo origen en el departamento de Jutiapa.
Este movimiento sísmico tampoco dejó daños materiales o personales. Los Bomberos Voluntarios hicieron un llamado para reportar cualquier emergencia al número de teléfono 122.