Triple colisión en ruta Interamericana genera tránsito lento

El accidente causa complicaciones para quienes se dirigen de la capital hacia el occidente del país.

La triple colisión no causó personas heridas, pero si complicaciones viales en la salida de Mixco a San Lucas., Tránsito Mixco.
La triple colisión no causó personas heridas, pero si complicaciones viales en la salida de Mixco a San Lucas. / FOTO: Tránsito Mixco.

Tránsito Mixco advirtió acerca de complicaciones viales en la ruta Interamericana durante la tarde de este lunes 25 de agosto de 2025, por una triple colisión sobre el kilómetro 17, en dirección hacia San Lucas. La entidad reguladora del tránsito de ese municipio añadió que el accidente recibe cobertura de parte de los Bomberos Voluntarios, para evaluar la presencia de personas heridas.

Según las imágenes compartidas, los protagonistas del accidente fueron dos vehículos de color negro y un picop rojo, aunque por el momento no se reportan personas heridas, pero si complicaciones para salir del referido municipio. La autoridades viales de ese municipio no descartaron acciones para realizar desvíos e implementar medidas para agilizar el paso.

Complicaciones para ingresar a Mixco

Las autoridades de Mixco también informaron que un accidente de tránsito en la Avenida Elena y 9a. calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala podría complicar el trayecto de quienes buscan ingresar a Mixco por el bulevar El Naranjo, calzada San Juan y bulevar Tulam Tzu.

En ese sentido, los Bomberos Voluntarios confirmaron que la mujer falleció por politraumatismo, después de haber sido atropellada por un vehículo que continuó su marcha. La víctima no fue identificada, por lo que se espera la llegada del Ministerio Público para las gestiones que demanda la ley.

Previo a estos accidentes, las autoridades de Mixco ya reportaban afluencia vehicular en 3a. avenida de la Colonia El Rosario, hacia Calzada Roosevelt. De la misma forma, reportaron tránsito lento en la calzada Roosevelt, con dirección hacia el municipio de San Lucas.

Presidente Arévalo responde a la Fiscal General por tema del narcotráfico

El mandatario se refirió a un video en el que la jefa del MP se atribuye los resultados en contra del narcotráfico de los últimos 18 meses.

