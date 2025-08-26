 Guatemala recibe misión del servicio de la Guardia Costera de EE. UU.
Nacionales

Guatemala recibe misión del servicio de la Guardia Costera de EE. UU.

Dicha visita se enmarca en el trabajo conjunto para la modernización de infraestructura estratégica y el robustecimiento de las medidas de protección portuaria

La misión del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos realiza la supervisión de puertos del país.
La misión del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos realiza la supervisión de puertos del país.

Los representantes de la Coordinación General de la Autoridad Designada, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores atendieron la apertura de la Misión Oficial del Programa Internacional de Protección Portuaria del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de América, en el marco de la cooperación y relación bilateral entre ambos países y el interés compartido de promover la seguridad y prosperidad de la región.

Dicha visita se enmarca en el trabajo conjunto para la modernización de infraestructura estratégica y el robustecimiento de las medidas de protección portuaria establecidas en el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) y medidas de protección portuaria del país.

Durante el acto, se contó con la presencia del Embajador de los Estados Unidos de América, Tobin Bradley, quien dio la bienvenida a una delegación de la Guardia Costera de EE.UU. a Guatemala. 

"Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala y priorizar la seguridad marítima, la lucha contra el narcotráfico, así como proteger las cadenas de suministro, promueve un comercio internacional más próspero y seguro para ambos países.", indicó la Embajada de Estados Unidos a través de una publicación de X. 

Está es la primera Misión que se recibe en el país, teniendo ya oficialmente una Autoridad Designada, establecida mediante el Decreto Numeral 26-2024 del Congreso de la República: Ley de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional.

Pese a reacciones de reos e incluso amenazas, autoridades reiteran compromiso con recuperar control en cárceles

En medio de traslados de cabecillas de pandillas y motines en rechazo a estas medidas, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó que ha recibido amenazas.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

