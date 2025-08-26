 Mingob reitera compromiso con recuperar control en cárceles
Nacionales

Pese a reacciones de reos e incluso amenazas, autoridades reiteran compromiso con recuperar control en cárceles

En medio de traslados de cabecillas de pandillas y motines en rechazo a estas medidas, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó que ha recibido amenazas.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en un acto público. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente Bernardo Arévalo reiteró este martes 26 de agosto que los motines que han surgido en los diferentes centros de detención son una respuesta de las estructuras criminales a las decisiones tomadas por el Ministerio de Gobernación para retomar el control en las prisiones.

"Es una expresión ante las estrategias que se están tomando precisamente para retomar el control en las cárceles. Ha sido la decisión de poner en aislamiento a los líderes y retirarles comodidades que se generan en las cárceles a los cabecillas lo que generó este tipo de reacciones", dijo.

"Lo importante es notar que todas estas situaciones se han ido resolviendo sin pérdida de vidas, sin heridos, por medio de un mecanismo de negociación", añadió el funcionario.

Sus palabras se dieron tras finalizar su participación en un acto en el que se recibieron motocicletas donadas por China (Taiwán) para la Policía Nacional Civil con el fin de redoblar la seguridad en las calles.

El mandatario también fue claro al señalar que, en su opinión, "no se ha cedido para nada" frente a las medidas de los reclusos, por lo que enfatizó que Gobernación sigue adelante en el proceso de recuperación de cárceles.

Pese a reacciones de reos y amenazas en su contra, ministro no cederá

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, habló durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, sobre la situación en las cárceles del país, donde en las últimas semanas se han registrado motines y la toma de personal penitenciario como rehenes. A pesar de estas reacciones que, según ha indicado surgen de las pandillas por los traslados de sus cabecillas, aseguró que no se dará marcha atrás a las decisiones.

El funcionario señaló que desconoce cómo negociaban las anteriores administraciones ante este tipo de escenarios, pero manifestó que las autoridades actuales no van a conceder u ofrecer beneficios a cambio de los rehenes.

"Yo no tengo datos específicos. Puedo decir lo que nosotros hacemos. Lo que estamos en este momento ante estas situaciones es que, primer criterio, privilegiamos la vida de los rehenes; segundo criterio, no negociamos en el sentido de conceder privilegios ni cosas por el estilo, sino que se hacen las actuaciones que normalmente se hacen ante casos de secuestro", explicó.

También confirmó, sin dar detalles, que ha recibido amenazas por estos traslados y medidas implementadas para recuperar el control en las prisiones. "No doy detalles, pero es inevitable. Nosotros asumimos los riesgos, porque creemos que vale la pena", puntualizó.

Finalmente, el funcionario mencionó que la pérdida de privilegios a lo interno del Sistema Penitenciario no afecta solo a las pandillas, sino a otros grupos delincuenciales o del crimen organizado.

* Escuche aquí la entrevista completa con el ministro de Gobernación:

