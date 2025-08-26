Motorista atropella violentamente a un peatón en zona 5

Una cámara de vigilancia captó el momento exacto en que un peatón fue atropellado brutalmente por un motorista que se conducía a excesiva velocidad la noche del domingo, sobre el bulevar La Asunción, en el tramo de la diagonal 14, zona 5 de la capital.
En el video se observa cómo el peatón espera unos segundos antes de cruzar la calle, verificando que no se acerque ningún vehículo. Sin embargo, cuando estaba a punto de llegar al otro extremo de la vía, aparece un motorista a gran velocidad y lo embiste de manera violenta.
Tras el impacto, ambos caen al suelo, mientras que la motocicleta avanza varios metros sin control hasta estrellarse contra el pavimento.
De acuerdo con la información preliminar, tanto el motorista como el peatón resultaron gravemente heridos. Hasta el momento se desconoce el lugar al que fueron trasladados y el estado de salud de ambos.
Accidentalidad en motocicletas en Guatemala
Cada día mueren tres guatemaltecos en accidentes de motocicleta, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) señala que en el 49% de los accidentes viales que ocurren en el país están involucrados motoristas.
Los percances suelen estar relacionados con exceso de velocidad, irrespeto a la luz roja del semáforo, sobrecarga de pasajeros, conducción en sentido contrario, estado de ebriedad y mal estado de los neumáticos.
Entre las principales sanciones de tránsito a motoristas se encuentran: no usar casco protector, circular sobre las aceras, sobrecargar la motocicleta, producir sonidos estridentes, conducir en ciclovías y manejar bajo efectos del alcohol.