 Motorista atropella violentamente a un peatón en zona 5
Nacionales

Impactantes imágenes: motorista atropella a peatón que intentaba cruzar la calle en zona 5

Motorista a exceso de velocidad embiste violentamente a un peatón en zona 5.

Compartir:
Atropello captado en video., Captura de pantalla video Facebook.
Atropello captado en video. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Una cámara de vigilancia captó el momento exacto en que un peatón fue atropellado brutalmente por un motorista que se conducía a excesiva velocidad la noche del domingo, sobre el bulevar La Asunción, en el tramo de la diagonal 14, zona 5 de la capital.

En el video se observa cómo el peatón espera unos segundos antes de cruzar la calle, verificando que no se acerque ningún vehículo. Sin embargo, cuando estaba a punto de llegar al otro extremo de la vía, aparece un motorista a gran velocidad y lo embiste de manera violenta.

Tras el impacto, ambos caen al suelo, mientras que la motocicleta avanza varios metros sin control hasta estrellarse contra el pavimento.

De acuerdo con la información preliminar, tanto el motorista como el peatón resultaron gravemente heridos. Hasta el momento se desconoce el lugar al que fueron trasladados y el estado de salud de ambos.

Accidentalidad en motocicletas en Guatemala

Cada día mueren tres guatemaltecos en accidentes de motocicleta, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) señala que en el 49% de los accidentes viales que ocurren en el país están involucrados motoristas.

Los percances suelen estar relacionados con exceso de velocidad, irrespeto a la luz roja del semáforo, sobrecarga de pasajeros, conducción en sentido contrario, estado de ebriedad y mal estado de los neumáticos.

Entre las principales sanciones de tránsito a motoristas se encuentran: no usar casco protector, circular sobre las aceras, sobrecargar la motocicleta, producir sonidos estridentes, conducir en ciclovías y manejar bajo efectos del alcohol.

En Portada

Disparan contra trabajadores de camión repartidor en calzada Roosevelt; uno mueret
Nacionales

Disparan contra trabajadores de camión repartidor en calzada Roosevelt; uno muere

07:36 AM, Ago 26
LaLiga investiga insultos racistas contra Vinícius y Mbappé en Oviedot
Deportes

LaLiga investiga insultos racistas contra Vinícius y Mbappé en Oviedo

07:13 AM, Ago 26
Ataque en el Periférico: un motorista pierde la vidat
Nacionales

Ataque en el Periférico: un motorista pierde la vida

07:23 AM, Ago 26
Nelly Furtado responde a las críticas sobre su cuerpo con irónico lookt
Farándula

Nelly Furtado responde a las críticas sobre su cuerpo con irónico look

07:57 AM, Ago 26

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga NacionalCopa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos