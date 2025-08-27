 Cancillería: 41 guatemaltecos en Alligator Alcatraz
Nacionales

Cancillería confirma que 41 guatemaltecos permanecen en Alligator Alcatraz

Delegados de la Cancillería guatemalteca han llevado a cabo tres visitas a este centro de detención en Estados Unidos.

Alligator Alcatraz, Minex
Alligator Alcatraz / FOTO: Minex

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex) confirmó que la cifra de connacionales que permanecen en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida, Estados Unidos, se ha reducido a 41.

De acuerdo con la cartera, a través del Consulado General de Guatemala en Miami, se realizó la tercera visita consular al referido centro, con el objetivo de brindar asistencia y protección a los guatemaltecos que continúan detenidos.

"En esta ocasión, se informó a las funcionarias consulares que únicamente 41 connacionales permanecen en dicho centro, de los 249 que había inicialmente y los 151 la semana pasada", indicó la oficina.

Añadió que, durante esta visita, la Cónsul General, acompañada por personal consular, entrevistó a 23 de los 41 guatemaltecos detenidos, con el propósito de verificar sus condiciones, proporcionar orientación consular y garantizar el respeto a sus derechos.

En estas conversaciones se determinó que la mayoría proviene de los departamentos de Huehuetenango, Totonicapán y San Marcos, con promedio de edad de 29 años. Asimismo, que se dedican principalmente a la construcción y la jardinería.

Y, al igual que los entrevistados anteriormente, el principal motivo de su detención es que iban como pasajeros en vehículos cuando se dirigían o volvían de sus lugares de trabajo o por conducir un automóvil sin licencia.

El Minex aclaró que se solicitó entrevistar a los 18 connacionales restantes; sin embargo, las autoridades del centro indicaron que se programará una nueva visita para poder llevarlo a cabo, cuya fecha será comunicada oportunamente.

Cónsul sobre guatemaltecos en prisión de EE. UU.: “La mayoría únicamente tienen irregularidad migratoria y no ha cometido delitos”

La cónsul general de Guatemala en Miami, Florida, realizó una visita a la cárcel de Alligator Alcatraz para verificar la situación de los 249 connacionales que permanecen en el lugar.

Traslados de guatemaltecos a otros centros

El Minex detalló que el personal fiscal fue notificado acerca de traslados realizados en el caso del resto de guatemaltecos que habían estado en Alligator Alcatraz y ahora fueron llevados a otros centros de detención en EE. UU. Se les indicó que la razón de estos cambios es avanzar en el proceso para su eventual retorno a nuestro país.

En ese sentido, aunque para ese momento se manejaba una cifra de 41 connacionales en el recinto, se aclaró que el número de migrantes albergados en el centro varía, pues el movimiento es diario.

La Cancillería reiteró su compromiso con velar por el bienestar de los guatemaltecos en el exterior, y con seguir dando seguimiento a los connacionales restantes en Alligator Alcatraz.

En lo que va de agosto de 2025, más de 3 mil 300 connacionales han sido retornados desde México y Estados Unidos.

