 Video muestra choque entre moto y tuc tuc en Baja Verapaz
Video muestra brutal choque entre moto y tuc tuc en Baja Verapaz

En las últimas horas también se viralizó otro video captado en Rabinal, protagonizado por un motorista.

Accidente en Rabinal. , Captura de pantalla video Facebook.
Accidente en Rabinal. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video de cámaras de seguridad se viralizó en redes sociales al mostrar el momento exacto en que una motocicleta y un tuc tuc colisionan de frente en la 6a. avenida y 4a. calle, salida a Guachipilín, en Rabinal, Baja Verapaz.

En las imágenes se observa cómo el tuc tuc circula correctamente sobre la vía principal, mientras que una motocicleta con dos tripulantes aparece desde una calle secundaria. Los motorizados no se detienen para pasar y, en un giro prohibido, terminan impactando de frente contra el vehículo de tres ruedas.

El choque provoca que los ocupantes de la moto salgan expulsados y caigan al suelo, donde permanecen golpeados. El piloto del tuc tuc, por su parte, desciende, se toma el brazo aparentemente lesionado y realiza una llamada telefónica. El video se corta sin mostrar si fue necesaria la asistencia médica ni la intervención de autoridades de tránsito o de la Policía Nacional Civil (PNC).

Otro accidente captado en video en Rabinal

En las últimas horas también se viralizó otro video captado en Rabinal, protagonizado por un motorista. Las imágenes muestran cuando un hombre salía en reversa de un domicilio para incorporarse a la vía. En ese instante circulaba una camioneta que no hace el mínimo intento de frenar, pese a que tenía tiempo y espacio para hacerlo, y termina atropellando al motorista.

Incluso se observa cómo el conductor gira el timón, aumentando el impacto. Tras el hecho, el motorista queda tendido en la calle mientras el piloto de la camioneta huye sin ofrecer asistencia.

Autoridades de tránsito hicieron un llamado a la precaución y responsabilizan a los conductores por la falta de atención y respeto a las normas de tránsito en ambos incidentes.

