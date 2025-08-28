Detenidos presuntos miembros de 'Los Chipilines'

Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo este jueves 28 de agosto en seguimiento a las investigaciones contra una estructura criminal denominada "Los Chipilines", dedicada a cometer delitos contra la vida, así como al robo y hurto de motocicletas y vehículos, entre otros delitos.
La Policía Nacional Civil, en coordinación con el Fiscal Regional de la Región VI Sur y la Fiscalía de Distrito de Escuintla, llevó a cabo 48 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro, simultáneos en inmuebles ubicados en Santa Lucía Cotzumalguapa, Siquinalá, Nueva Concepción y la cabecera departamental de Escuintla, así como en el municipio de Esquipulas, Chiquimula y zona 11 de la ciudad capital.
"Hasta el momento se ha logrado la aprehensión de nueve personas que contaban con orden de captura y dos en flagrancia. Se les vincula a una estructura criminal dedicada al robo y hurto de motocicletas así como al sicariato", explicó el Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público (MP).
Además, compartió que se han localizado piezas de vehículos y motocicletas con reporte de robo, así como utensilios para el uso de sustancias ilícitas.
"Estas diligencias son el resultado de un trabajo investigativo articulado, técnico y constante, que la Fiscalía de Distrito con la coordinación del fiscal regional ha desarrollado en seguimiento a estructuras criminales que operan en el departamento", destacó la fiscalía.
Señalamientos contra los capturados
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), la estructura criminal "Los Chipilines" se dedica a cometer delitos contra la vida, robo y hurto de motocicletas y vehículos, entre otros delitos.
Las investigaciones reflejan que los integrantes de esta organización despojan de sus pertenencias y vehículos a sus víctimas bajo amenazas de muerte.
Entre los detenidos este día se encuentran varios presuntos miembros de la banda y quienes han sido identificados como sus líderes.
Los delitos que se les atribuyen incluyen: asociación ilícita, robo y hurto agravado, comercialización de vehículos robados a nivel nacional e internacional, encubrimiento propio y conspiración para el asesinato.